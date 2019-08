Stiri pe aceeasi tema

- Programul de modernizare a Maternitații Ploiești, derulat de Ministerul Sanatații, in cadrul programului național de reformare a sistemului de asistența medicala maternala și neonatala, aduce noi dotari in beneficiul pacientelor prahovene! Șapte mese de nașteri destinate saloanelor de nașteri…

- "Buna colaborare cu Ministerul Sanatații și, in mod direct, cu doamna ministru Sorina Pintea, dar și proiectele aflate in derulare cu fonduri de la bugetul județului și cu fonduri europene, imi dau speranța ca spitalele aflate in administrarea Consiliului Județean Prahova – Spitalul Județean de Urgența…

- Astazi, la sediul Guvernului Romaniei, Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea si Andrew McDowell, Vicepresedintele Bancii Europene de Investitii, au semnat Acordul de servicii de asistenta tehnica (PASSA). Acest Acord stabileste termenii in care Banca Europeana de Investiții va acorda sprijin pentru implementarea…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, si vicepresedintele Bancii Europene de Investitii, Andrew McDowell, au semnat luni, intr-o ceremonie la Palatul Victoria, Acordul de servicii de asistenta tehnica pentru implementarea proiectelor. Potrivit ministrului Sorina Pintea, acest acord stabileste termenii…

- 12.727.000 lei de la Ministerul Sanatatii – Romania pentru achiziționarea de aparatura medicala in spitalele din Prahova! „Datorita bunei noastre colaborari, Ministrul Sanatații, doamna Sorina Pintea, a raspuns insistențelor noastre prin respectarea angajamentului asumat in urma ultimei sale vizite…

- Violeta Stoica Spitalul Județean de Urgența Ploiești și Spitalul de Obstetrica și Ginecologie Ploiești au primit fonduri importante pentru achiziționarea de aparatura medicala și alte dotari, prin distribuirea de fonduri de la Ministerul Sanatații. Rectificarea bugetului județului Prahova, aprobata…

- V.S. Spitalul Orașenesc Valenii de Munte s-a schimbat considerabil, in ultimii ani, datorita investițiilor efectuate de catre autoritatea publica locala condusa de primarul Florin Constantin. Cu fonduri de la bugetul local, de la Consiliul Județean sau de la Ministerul Sanatații, unitatea medicala cu…