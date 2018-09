Mesaj de sustinere dinspre PSD catre Jandarmeria Romana

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul social-democrat, Liviu Dragnea, a declarat, luni, dupa ședința BPN al partidului, ca PSD ”este convins ca instituțiile statului au acționat corect și legal la mitingul neautorizat din data de 10 august și transmite un mesaj de susținere pentru Jandarmeria Romana”, scrie Mediafax.…

- Raluca Turcan, vicepreședinte PNL, considera inadmisibil faptul ca Jandarmeria incearca sa acrediteze ideea ca protestul din 10 august a fost o tentativa de lovitura de stat. Liderul liberal este de parere ca plangerea depusa la DIICOT de catre Jandarmeria Romana reprezinta adevaratat lovitura de stat.…

- Grupul #rezist „Declic” a lansat o petiție dupa violențele din 10 august din Piața Victoriei. Oamenii care dezaproba modul in care a acționat Jandarmeria in cazul violențelor de la protestul diaspora din 10 august sunt chemați sa semneze. Mai mult, cei de la Declic anunța ca au cerut ajutorul Inalt…

- Peste 450 de persoane, dintre care 35 de jandarmi, au avut nevoie de ingrijiri medicale, in urma violentelor care s-au produs, vineri seara, la mitingul din Piata Victoriei, a anuntat, sambata, intr-o conferinta de presa, purtatorul de cuvant al Jandarmeriei Romane, Marius Militaru. Potrivit…

- USR cere demisia ministrului de Interne, Carmen Dan, si a sefului Jandarmeriei Romane, Sebastian Cucos, “pentru spectacolul de brutalitate de la mitingul diasporei din Piata Victoriei”. Uniunea condamna faptul ca, in timpul manifestatiei, oameni nevinovati au fost prinsi in conflictul dintre jandarmi…

- Liviu Dragnea le cere romanilor din diaspora care vor fi prezenți vineri, in Piața Victoriei, la mitingul care spera sa adune un milion de oameni, ca trebuie sa protesteze pașnic. Totodata, șeful PSD a atras atenția ca jandarmii sunt pregatiți sa intervina in orice situație.”Nu violența este…

- Jandarmeria Romana spune ca au fost lansate in spatiul public mesaje si amenintari cu moartea la adresa jandarmilor care vor asigura ordinea la protestul diasporei de vineri, din Piata Victoriei, si ca nu va tolera astfel de atitudini si manifestari violente, iar jandarmii nu vor sta impasibili. “Nu…