Mel Gibson revine la comedie cu rolul lui Moș Crăciun Pelicula il are in centru pe personajul Kris Kringle, un Moș Craciun neconvențional. Acesta devine ținta unui asasin platit, angajat de un copil de 12 ani care este nemulțumit de faptul ca a primit carbuni de Craciun. Filmul va fi regizat de Ian și Eshom Nelms, iar producatorii executivi vor fi David Gordon Green și Danny McBride. Drepturile internaționale și pentru SUA asupra filmului vor fi puse in vanzare la Festivalul de Film de la Cannes 2019 (14 – 25 mai), iar producția lungmetrajului va debuta la inceputul anului 2020. In anii 1990, Mel Gibson a fost unul dintre… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Filmul va fi regizat de Ian si Eshom Nelms, iar producatorii executivi vor fi David Gordon Green si Danny McBride. Drepturile internationale si pentru SUA asupra filmului vor fi puse in vanzare la Festivalul de Film de la Cannes 2019 (14 - 25 mai), iar productia lungmetrajului va debuta la inceputul…

- Filmul "In flacari/ Burning", in regia lui Lee Chang-Dong, prima ecranizare a nuvelei "Arderea hambarelor" a celebrului autor japonez Haruki Murakami, va intra in cinematografele romanești incepand cu data de 17 mai, potrivit Mediafax.Pelicula distribuita in Romania de Voodoo Films a facut…

- Festivalul de Film de la Cannes a decis sa il recompenseze anul acesta pe actorul Alain Delon cu Palme d'Or onorific pentru a aduce un omagiu prezentei lui minunate in istoria filmului, relateaza News.ro.Citește și: TIFF 2019: filme, caravana culinara si expozitie de arta Dupa Jeanne…

- Cineasta libaneza Nadine Labaki, regizoarea lungmetrajului "Capernaum", recompensat cu Premiul Juriului la Festivalul de la Cannes 2018 si nominalizat la Globul de Aur si la premiul Oscar pentru cel mai bun film strain, va prezida juriul sectiunii Un Certain Regard la cea de-a 72-a editie a evenimentului…

- Asociația Marele Ecran invita cinefilii la proiecția, in premiera, a filmului „Capernaum”, regizat de Nadine Labaki, marți, 12 martie, de la ora 19:30 la Casa Artelor. „Capernaum ” spune povestea inspiraționala a unui baiețel care se lupta sa supraviețuiasca sorții copleșitoare, este filmat in haoticele…

- Dupa o relație de patru ani, actorul britanic Jude Law și iubita sa Phillipa Coan s-au logodit, iar casatoria va avea loc in luna mai. Actorul britanic Jude Law (46 de ani) si psiholoaga Phillipa Coan (32 de ani) planuiesc sa se casatoreasca in primavara acestui an, intr-un castel din Franta, relateaza…

- Pelicula poloneza „Razboiul rece” („Cold War”/„Zimna wojna”) va fi proiectata vineri, 22 februarie, de la ora 18,00, la Muzeul de Arta Vizuala din Galati. Intrarea este libera, in limita locurilor disponibile.

- Compania de distributie Independenta Film anunta lansarea in cinematografe in data de 8 martie a filmului CAPERNAUM, regizat de Nadine Labaki. Filmat in haoticele cartiere din Liban, CAPERNAUM prezinta povestea inspiraționala a unui baiețel care se lupta sa supraviețuiasca sorții copleșitoare. Filmul,…