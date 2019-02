Stiri pe aceeasi tema

- "Numele care se vehiculeaza in spatiul public nu apare in tabloul avocatilor din Romania. Nu putem face, inca, referinte la acest nume, deoarece este o ancheta in curs, in care nu stim exact ce s-a intamplat, daca persoana respectiva s-a prezentat drept avocat sau drept mandatar al italianului. Verificat…

- Matteo Politi, italianul care a operat in mai multe clinici private din București desi avea doar opt clase, a fost ajutat de un fals avocat, a declarat la Europa FM avocata Monica Cercelescu, director de comunicare la Uniunea Naționala a Barourilor din Romania.

- Binecunoscutul Flick a scris cateva verusri despre falsul medic italian care se afla in centrul unui imens scandal in aceste zile. Pe contul sau de socializare, Flick a scris o poezie in care il ia la mișto pe medicul cu opt clase Matteo Politi, alias Matthew Mode. "Sono medico chirurgo Sudore pe frunte…

