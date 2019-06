Guvernul Romaniei a adoptat in sedinta de joi proiectul de Lege privind facturarea electronica in domeniul achizitiilor publice, informeaza Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale, printr-un comunicat remis AGERPRES. Actul normativ, initiat de MCSI si Ministerul Finantelor Publice, transpune directiva europeana privind facturarea electronica in domeniul achizitiilor publice si are drept scop instituirea obligativitatii primirii si prelucrarii facturilor in format electronic conexe contractelor de achizitii publice, de catre autoritatile si entitatile contractante. Facturile electronice…