- Fostul primar Radu Mazare a declarat luni, in fata judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, ca a fost adus cu forta in Romania, fiind amenintat de un procuror si un politist din Madagascar. Radu Mazare a fost adus din penitenciar la Instanta suprema, unde era programat…

- O comisie a Penitenciarului Rahova trebuie sa decida, luni, unde isi va ispasi pedeapsa de 9 ani de inchisoare Radu Mazare, dar acesta ar putea sa nu se prezinte la comisia intrunita luni, deoarece Radu Mazare va fi adus la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ). O comisie a Penitenciarului Rahova…

- Fostul primar al Constantei, Radu Stefan Mazare, a petrecut deja doua nopti in penitenciarul Rahova, de cand a fost escortat in tara dupa extradarea din Madagascar. Ieri s a prezentat in fata magistratilor, in jurul orei 14.30, la Inalta Curte de Casatie si Justitie. A fost confirmat mandatul de arestare…

- Fostul primar Radu Mazare a fost adus, marti, la sediul Inaltei Curti de Casatie si Justitie pentru confirmarea mandatului de arestare preventiva in lipsa emis pe numele lui in ianuarie 2018 in dosarul ''Polaris'', scrie Agepres. Radu Mazare a fost introdus in sala judecata avand catuse la maini si…

- Fostul primar al municipiului Constanta, Radu Stefan Mazare va fi scos din Penitenciarul Rahova astazi, in jurul orei 14.30, pentru a fi adus la Inalta Curte de Casatie si Justitie.Fostul edil va aparea in fata magistratilor de la Instanta Suprema pentru confirmarea mandatului de arestare preventiva…

- Radu Mazare a fost adus luni seara in Romania, din Madagascar, cu o cursa aeriana care a avut escala in Paris. Avionul care il transporta pe fostul primar al Constanței a aterizat pe Aeroportul Internațional „Henri Coanda” la ora 20:35. Foto: Captura Antena 3 Radu Mazare nu va fi dus de la aeroport…

- Radu Mazare a fost surprins de reporterul Observator.tv in avionul care il aduce pe fostul primar in Romania, in aceasta seara. Observator.tv a publicat o imagine cu fostul edil al Constanței in aeronava care va ateriza in jurul orei 20:10 pe Aeroportul "Henri Coanda". Aeronava care il aduce pe Radu…

- Ana Birchall, ministrul interimar al Justiției, va susține de la ora 10:00 o conferința de presa la sediul Ministerului Justiției, in care va vorbi despre stadiul procedurii de extradare a lui Radu Mazare. Termenul ca Ministerul Justiției sa trimita documentele necesare extradarii lui Radu Mazare din…