Mașinile germane își pierd popularitatea la noi. Au scăzut înmatriculările de autoturisme noi și rulate Mașinile de producție germana nu mai sunt atat de cautate ca altadata. Datele serviciului de inmatriculari auto arata un declin al acestora, pentru modelele second-hand, dar mai ales pentru autoturismele noi. In ansamblu, inmatricularile auto au scazut cu peste 7% fața de perioada anterioara a anului trecut. Numarul inmatricularilor de autoturisme second hand a scazut, in Romania, cu aproape 7,29%, in primul semestru al anului, pana la 217.701 de unitati, comparativ cu aceeasi perioada din 2018. Atunci erau inregistrate 234.794 de exemplare, arata datele Directiei Regim Permise de Conducere si… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Conform datelor centralizate, in intervalul ianuarie - iunie 2019, din numarul total de inmatriculari, 217.701 de unitati sunt rulate (scadere de 7,28% fata de primele sase luni din 2018), iar 71.620 de exemplare sunt autoturisme noi (+19,23%). La capitolul inmatriculari de autovehicule…

- Piața auto din Romania și-a continuat evoluția pozitiva și in prima luna de vara a acestui an, potrivit unui amplu raport publicat in aceasta saptamana de Direcția Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV). Datele oficiale arata ca in Romania au fost inmatriculate in luna iunie…

- Inmatricularile de autoturismelor noi si second hand inregistrate in Romania, in primele cinci luni din 2019, au ajuns la 241.629 de unitati, din care peste 184.000 sunt din categoria “rulate”, releva statistica Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV). Conform statisticii,…

- Inmatricularile de autoturismelor noi si second hand inregistrate in Romania, in primele cinci luni din 2019, au ajuns la 241.629 de unitati, din care peste 184.000 sunt din categoria "rulate", releva statistica Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), consultata…

- Inmatricularile de autoturisme noi au crescut cu 12,6% in luna mai, in Romania, fata de aceeasi luna a anului trecut, pana la 13.011 unitati, potrivit datelor publicate de Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV). In primele 5 luni din 2019, numarul autoturismelor…

- Numarul autoturismelor noi si second hand inmatriculate in Romania in primele patru luni ale anului a depasit 190.000 de unitati, din care 145.823 de exemplare sunt din categoria “rulate”, reiese din statistica Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), consultata…

- Între ianuarie și martie piața mașinilor noi a avut cel mai bun trimestru din ultimii 10 ani, la fel fiind cazul și pentru tranzacțiile cu mașini second-hand pe plan intern, arata o analiza Autovit.ro. Martie a fost cea mai buna luna pe platforma Autovit.ro, iar Volkswagen, BMW și Audi au fost…

- Romania ocupa pozitia 15 in Uniunea Europeana (UE) la autoturismele noi inmatriculate, in primul trimestru al acestui an, cu 35.836 de unitati, o crestere cu 25,1% fata de aceeasi perioada a anului trecut, cea mai buna evolutie din UE, conform datelor furnizate ieri de ACAROM, potrivit Mediafax. In…