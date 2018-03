Stiri pe aceeasi tema

- Numarul dosarelor de dauna deschise in 2016 pe baza unei polite RCA a fost de circa 255.000. Cu toate ca șoferii pagubiți au dreptul sa ceara mașina de inlocuire pe durata reparațiilor, in urma modificarii legii RCA, mai puțin de 1% dintre ei au facut acest lucru, potrivit unei analize Autonom Services.

- Parcarile necorespunzatoare pot provoca mai mult decat simple nemulțumiri. Pentru o persoana cu dizabilitați din cartierul Cetate, decizia unui cetațean de a-și parca autovehicului Alba Romeo tip break chiar in fața scarii de bloc a insemnat imposibilitatea acesteia de a-și continua seara. Potrivit…

- Accident in Chisinau. O masina a Politiei a fost lovita, din spate, de un alt automobil. Impactul a avut loc in jurul orei 13:00 la intersectia strazilor Calea Iesilor cu Ceucari. Soferul masinii are insa o alta versiune.

- Editia cu numarul XIV a Programului ”Rabla” a demarat, joi, 15 martie, atat pentru persoanele fizice, cat si pentru cele juridice, cu doua luni mai devreme fata de sesiunea din 2017, bugetul alocat fiind de 253 de milioane lei, cu mentiunea ca extensia programul ”Rabla Plus” va incepe in cursul saptamanii…

- Un barbat a ajuns la spital cu mai multe rani, dupa ce a fost lovit de un taximetru in timp ce traversa strada neregulamentar. Accidentul s-a produs noaptea trecuta, pe strada Voluntarilor din sectorul Ciocana al Capitalei.

- Un șofer nervos a luat la bataie un șofer de troleibuz din Capitala. Bataușul, pe care il cauta poliția, a recurs la violența fizica pentru ca ar fi fost deranjat de niște manevre efectuate de conducatorul troleibuzului.

- Polițiștii locali au intervenit in cursul zilei de ieri, la o sesizare prin care se semnala faptul ca o masina parcata neregulamentar pe strada Dr. Iosif Nemoianu, incurca circulatia tramvaielor. La fața locului polițiștii locali l-au identificat pe conducatorul autoturismului care a fost sancționat.…

- Accident tragic de 8 Martie in Capitala. O femeie, de 50 de ani, si-a pierdut viata, dupa ce a fost lovita de o masina. Nenorocirea rutiera a avut loc, aseara, in jurul orei 20:00, la intersectia strazilor Decebal si Nicolae Titulescu din sectorul Botanica.

- Noapte cu ghinion pentru trei tineri din Capitala. Acestia au ajuns la spital dupa ce au intrat cu masina intr-un stalp care sustine linii de troleibuz. Accidentul s-a produs in sectorul Ciocana.

- Soferii care merg pe centura Bucurestiului trebuie sa stea cu ochii in asfalt daca nu vor sa ajunga cu masina la service. Soseaua este plina de gropi. Si nu este singura care a iesit ciuruita din iarna. O filmare postata pe Facebook, cu starea drumului care ocoleste orasul Calimanesti da fiori oricarui…

- Un barbat de 27 de ani a fost retinut in Capitala dupa ce politistii au incercat sa opreasca autoturismul in care se afla, inmatriculat in Marea Britanie, urmarindu-l in trafic si tragand focuri de arma. Barbatul a lovit masina Politiei si si-a chemat si rudele in ajutor.Citește și: SURSE…

- Este vorba despre un program care are ca obiectiv reducerea numarului de masini vechi si poluante din parcul auto. Astfel, ca posesorii de autoturisme cu o vechime de cel putin 12 ani pot preda vehiculul si pot primi in schimbul lui pana la 4.500 de lei. CODUL RUTIER se schimba din nou: Soferii…

- Șoferii din Alba Iulia par sa se fi obișnuit, cel puțin in unele zone, cu noile reguli privind parcarea, cel mai probabil de teama ridicarii mașinilor și plata amenzilor. Cu toate acestea, nici o lege nu poate fi destul de buna. O demonstreaza chiar primarul municipiului, a carui mașina de serviciu…

- Dupa ninsoarea din ultimele zile, pietonii circula cu dificultate pe trotuarele din Bucuresti, stratul de zapada asternut fiind consistent. Si cei care au iesit in oras cu masinile persoanele sau au folosit mijloacele de transport in comun au intampinat probleme. "Se merge greu. Nu mi…

- Rodica Nassar, secretar de stat in Ministerul Sanatații, a publicat pe contul sau de socializare mai multe fotografii prin care arata ca sediul Organizației PSD al Sectorului 2 din București a fost vandalizat de `huligani`.Vești extraordinare despre Simona Halep: Ce se intampla cu romanca incepand…

- In conditiile avertizarilor meteorologice, Cod Portocaliu de ninsori abundente si viscol, emise de ANM, se asteapta ca, incepand de maine 25 februarie si pana la data de 28 februarie a. c., in Bucuresti, sa ninga abundent si sa se depuna strat consistent de zapada pe carosabil.

- Un politist a ajuns la spital, sambata dimineata, fiind lovit de o masina in timp ce verifica actele unui sofer, pe Splaiul Unirii din Capitala. Soferul care a provocat accidentul era baut, informeaza news.ro.Potrivit purtatorului de cuvant al Brigazii Rutiere a Capitalei, Ovidiu Munteanu,…

- Situatie de rasu-plansu la Lugoj unde o soferita reclama faptul ca a fost amendata pentru ca si-a parcat perfect regulamentar masina. Femeia, persoana cu handicap, a parcat autoturismul chiar in fata Primariei Lugoj pe locul destinat persoanelor cu dizabilitati. La intoarcerea la masina, lugojeanca…

- Un șofer a fost, fara voia lui, implicat intr-un spectaculos accident rutier in urma caruia a plonjat in Raul Dambovița cu tot cu autoturismul pe care in conducea. Din fericire, omul a scapat teafar, insa, pentru mai multa siguranța, a fost preluat de un echipaj medical al unei ambulanțe chemata de…

- A vrut sa-si cumpere o masina, dar a ramas fara ea, dar si fara bani. Este vorba despre un tanar de 26 de ani din Capitala. Victima s-a plans la Politie ca a fost inselata de un necunoscut, care vindea automobilul cu 3.000 de euro.

- Vrei sa te miști simplu și rapid prin traficul din Capitala? Exista acum o aplicație care iți permite sa inchiriezi mașini direct de pe smartphone. Mașinile sunt disponibile in anumite zone din oraș și nu ai nevoie decat de un card bancar și actul de identitate. Aplicația poate fi folosita…

- Soferul implicat in accidentul rutier petrecut luni seara, in Capitala, este politist local. Masina pe care o conducea s-a rasturnat, dupa ce a lovit patru autovehicule parcate. Ulterior, acesta a fost suspendat din functie, dupa cum au anuntat reprezentantii autoritatilor locale.

- Soferilor le este interzis sa foloseasca telefoanele mobile in timp ce se afla la volan, chiar daca masina este oprita, a decis o instanta din Franta potrivit presei locale. Amenda pentru incalcarea acestei decizii este de 135 de euro. Potrivit publicatiei The Local, citata de Mediafax , conducatorilor…

- Aproape trei mii de lei este sanctiunea-record pentru soferii indisciplinati. Dar se poate ajunge chiar si la inchisoare. Trei din 100 de masini din Romania circula fara inspectia tehnica valabila.

- I se poate intampla oricui merge cu mașina sa fie victima unui accident rutier. Iata cațiva pași pe care ar trebui sa-i urmați daca mașina cu care calatoreați s-a rasturnat in urma impactului: 1. Verificați daca ați suferit vreo rana! Primul lucru care trebuie facut este o evaluare…

- O femeie din Bucuresti a blocat toate tramvaiele de pe o linie dupa ce si-a parcat masina in apropierea sinelor. Totul s-a intamplat, astazi, pe linia tramvaiului 36, pe bulevardul Dimitrie...

- Barbatul are aproximativ 68 de ani. Din primele informatii, barbatul s-ar fi aruncat cu masina in Dambovita, nefiind vorba despre un accident. Un trecator a sunat la 112, iar imediat la fata locului au ajuns pompierii, scafandrii si un echipaj SMURD. Barbatul a fost ascos din apa in stare…

- Sotia soferului care a provocat accidentul din centrul Capitalei, aflata cu el in masina, spune ca barbatul ar fi consumat droguri. De altfel, in masina acestuia a fost gasit un praf alb, care a fost trimis la analize, afirma surse din randul anchetatorilor. Sotia soferului a mai sustinut ca acesta…

- Toți șoferii sunt obligați sa aiba asta in mașina! Amenzile incep de la 1000 de lei: Poliția Romana a inceput controalele!O noua prevedere legislativa le impune șoferilor romani sa aiba intotdeauna la ei o fișa. Aceasta fișa se mai numește și “cartea de salvare a autoturismului”.De reținut este ca trebuie…

- Un barbat in varsta de 59 de ani din Cugir s-a ales cu dosar penal dupa ce a condus, sub influenta alcoolului, o masina, a incercat sa o parcheze, dar a lovit alt autoturism parcat. Avea alcoolemie de 0,99 in aerul expirat. Potrivit IPJ Alba, miercuri, 31 ianuarie, in jurul orei 15.00, politistii din…

- Cei care vor dori sa achizitioneze o masina la mana a doua vor putea afla cu un simplu mesaj text (SMS) trimis RAR tot istoricul masinii pe care urmeaza sa o cumpere. In plus, cele doua institutii promit ca vor face imposibila reintroducerea in trafic a masinilor „dauna totala”. Cel putin asa anunta…

- In cadrul unei acțiuni desfașurata luni, 29 ianuarie, politistii din Alba l-au identificat pe un tanar de 23 de ani, din comuna Adamus, judetul Mures, ca banuit de comiterea unei tentative de furt. Se pare ca, in noaptea de 28/29 decembrie 2017, tanarul ar fi patruns, prin efractie, intr-un autoturism…

- Vineri seara, aflat in propriul automobil, un barbat de 64 de ani, din municipiul Botosani, se deplasa in mare viteza pe strada Tulbureni din localitate și a pierdut pierdut controlul asupra directiei de mers.

- Barbatul acuzat ca a injunghiat o femeie in Sectorului 2 din Capitala, care ulterior a murit, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile de Tribunalul Bucuresti. Decizia nu este definitiva. Politia Capitalei a fost sesizata vineri, prin apel la 112, in jurul orei 12,20, cu privire…

- Consolul onorific al Bulgariei a fost implicat intr-un accident grav pe DN 5 - Bucuresti - Giurgiu. Masina in care se afla acesta s-a rasturnat. Consulul bulgar a fost transportat de urgenta la spital.

- Imagini de coșmar cu un bra de Craciun, pe care cineva l-a aruncat pe o mașina aflata in parcare, distrugand-o. Dovada de lipsa de educație din partea unui roman, care a gasit de cuvința sa-și arunce bradul de Craciun de la inalțime, facand prapad intr-o parcare. Astfel, bradul respectiv a ajuns pe…

- Dupa ce codul portacaliu de ninsori a cauzat zeci de accidente rutiere, se pare ca șoferii au o noua problema, și anume peleiul format peste noapte.In aceasta dimineața un automobil, model Nissan, a derapat pe strada Calea Orheiului-Ceucari și a lovit un gard de pe marginea drumului.

- Un fost militar de cariera, colonel de aviație la Scoala Fortelor Aeriene de la Boboc, a fost gasit mort, in aceasta seara in mașina sa. Autoturismul era parcat intr-un garaj din cartietul Micro 3. Barbatul avea 68 de ani și era cunoscut cu probleme cardiace. Rudele, ingrijorate ca barbatul nu mai raspunde…

- Accident inedit in Capitala, pe bulevardul Turda: un șofer a intrat cu mașina sa marca Audi in gardul pentru linia de tramvai 41, dupa ce a vazut un caine pe marginea drumului. Barbatul și-a avariat grav mașina, din cauza unui patruped, potrivit martorilor. Acesta a pierdut controlul vehiculului, dupa…

- Potrivit Brigazii Rutiere a Capitalei, accidentul s-a produs pe Splaiul Independentei in zona Sema Parc, fiind implicate trei masini. Primele informatii arata ca unul dintre soferi nu s-a asigurat inainte de a face manevra de intoarcere. Accident grav provocat de o eleva care avea permis de…

- Un tânar care a ramas fara autoturism, dupa ce hoții i l-au furat chiar din fața blocului, a primit o veste buna de la oamenii legii. Mașina i-a fost gasita în Vama Nadlac, din județul Arad. Se pare ca hoții încercau sa treaca granița, pentru a o vinde peste hotare. Trei persoane sunt…

- O mașina rara și ciudata a fost surprinsa astazi pe o strada din Capitala. Este vorba de un automobil de model SZD, cum i se mai spune ”Invalidka”. Autovehiculul a fost surprins de un internaut circulind pe strazile mun. Chișinau, iar imaginea a fost postata intr-un grup de pe Facebook. SZD (Invalidka)…

- Un barbat in varsta de 47 de ani a murit marti, intr-un accident rutier, pe DN 7 Arad-Nadlac, dupa ce a pierdut controlul asupra directiei de deplasare a masinii, intrand in coliziune cu semiremorca unui autotren stationat in afara partii carosabile a soselei, potrivit Inspectoratului de Politie…

- Cea mai buna solutie pentru a dezgheta geamurile masinii iarna ramane spray-ul special conceput pentru indepartarea cristalelor de gheata. Daca nu avem la indemana un astfel de spray, specialistii ne recomanda sa folosim o solutie. "Se formeaza o solutie dintr-un litru de apa si 300 de mililitri de…

- Locuitorii unei comune de langa Timișoara au trecut prin momente de panica, in aceasta noapte. O mașina aflata pe marginea drumului, in apropiere de localitatea timișeana Parța, a ars ca o torța și s-a facut scrum. Incendiul a avut loc dupa miezul nopții. Șoferii care au trecut prin zona s-au gandit…

- Accidentul s-a petrecut in localitatea Sindrilita. Tanara se afla in masina impreuna cu o prietena si se indreptau spre Capitala, unde urmau sa petreaca de Revelion. Din cauza vitezei si a neatentiei, soferita a pierdut controlul volanului si a ajuns cu masina intr-un lac. La fata locului…

- Șoferii care au trecut prin localitatea clujeana Gilau în aceasta dimineața au putut sa vada o imagine ieșita din comun. Un șofer, „a parcat” mașina în gardul unei case. Martorii la incident spun ca pe fondul oboselii, șoferul a adormit și astfel mașina a ieșit de pe partea…

- (update 18:25) Potrivit reprezentanților de la Situații Excepționale, este vorba despre un automobil de model Mercedes. Din primele informații se știe ca a ars motorul și 50 la suta din salonul mașinii. La fața locului a intervenit o autospeciala și din ferecire nimeni nu a avut de suferit. (17:00)O…

- Ei bine acum Guvernul doreste o noua modificare a taxelor auto, respectiv dupa ce a scos la inceputul anului infama taxa auto pentru masinile aduse din afara tarii, taxa contestata in cele mai mare foruri din Uniunea Europeana. Politica de stat asupra celor care detin o masina a fost…

- In plin scandal, taximetristii din Bucuresti mai primesc o... lovitura. Daca aveati impresia ca le-ati vazut pe toate si ati trait tot ce se putea trai pe durata calatoriei cu taxiul, va inselati amarnic.