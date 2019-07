Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe sectia de cale ferata 401, la kilometrul feroviar 33+405 metri, in zona localitatii Nepos (judetul Bistrita-Nasaud), la o trecere la nivel cu calea ferata, a avut loc un accident feroviar. Un autoturism a fost…

- Pe sectia de cale ferata 401, la kilometrul feroviar 33 405 metri, in zona localitatii Nepos judetul Bistrita Nasaud , la o trecere la nivel cu calea ferata, a avut loc un accident feroviar: un autoturism a fost acrosat de trenul InterRegio 1833, care se deplaseaza pe relatia Iasi ndash; Timisoara.In…

- Doua persoane au fost ranite in urma unui carambol in care au fost implicate cinci autoturisme.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 2, la kilometrul 64, in localitatea Cotorca, judetul Ialomita, a avut loc o coliziune fata spate intre 5 autovehicule, ca…

- Cinci persoane au fost ranite, sambata dimineața, in urma impactului dintre un tir și o mașina, pe DN 21, intre localitațile Baraganul și Insurațeni, din județul Braila. Traficul rutier se desfașoara cu dificultate, pe un sens.Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei…

- Doua persoane au decedat si alti doi minori sunt in coma dupa un accident rutier petrecut vineri dimineata pe sensul catre Timisoara al autostrazii A1, la kilometrul 447, in zona localitatii Traian Vuia, a informat Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR).Avertismentul…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 72, in localitatea Mija, judetul Dambovita, s a produs o coliziune frontala intre un autoturism si o cisterna fara incarcatura, ca urmare a unei patrunderi pe contrasens.Potrivit Infotrafic, impactul a dus la ranirea…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN17 Bistrita ndash; Cluj Napoca, in zona localitatii Beclean judetul Bistrita Nasaud , a avut loc un accident rutier in care au fost implicate un autoturism si un autotren.Potrivit sursei citate, in urma impactului, o…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, pe DN 2 Focsani – Bacau, intre localitatile Sascut si Adjud, judetul Bacau, a avut loc un accident rutier. Un autoturism a parasit partea carosabila si s-a rasturnat in sant. Doua persoane au fost ranite usor si transportate…