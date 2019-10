Stiri pe aceeasi tema

- Presupusul autor al atacurilor armate de la moscheile din Christchurch si-a abandonat joi cererea de mutare a procesului, care urmeaza, asadar, sa aiba loc in orasul in care este acuzat ca a ucis, la 15 martie, 51 de credinciosi musulmani, relateaza AFP potrivit news.roInalta Curte de Justitie…

- Inalta Curte de Justitie din Noua Zeelanda s-a aflat joi la Christchurch pentru a examina, in cadrul unei sedinte preliminare, o solicitare depusa de inculpatul Brenton Tarrant care viza ca procesul sa nu se desfasoare in aceasta localitate. Judecatorul Cameron Mander a anuntat, la inceperea sedintei,…

- Politistii l-au imobilizat vineri seara pe barbat - identificat ca fiind Frank Naass - la un restaurant fast-food din Goettingen, a anuntat sambata adjunctul Politiei din Goettingen Gerd Lewin. Presupusul suspect a ucis o cunostinta de-a sa, in varsta de 44 de ani, pe care a atacat-o pe o strada…

- Politistii clujeni au pus in executare un mandat de arestare european emis de catre autoritatile franceze pe numele unui barbat de 36 de ani, din comuna Baciu.

- Actiune cu efective marite in Hunedoara, pentru depistarea persoanelor care detin si consuma droguri, substante etnobotanice sau cu efect halucinogen, precum si pentru prevenirea infractiunilor comise cu violenta ori impotriva. In seara zilei de 20.09.2019, politistii din cadrul Politiei Municipiului…

- Zeci de dosare penale in urma unei actiuni antidrog din statiunea Mamaia Foto anat.ro Politistii si procurorii DIICOT au deschis 46 de dosare penale în urma unei actiuni antidrog desfasurata în ultimele cinci zile, în statiunea Mamaia, a anuntat astazi Inspectoratul de Politie Judetean…

- Comentariile lui Stoltenberg survin dupa doua atacuri armate comise in SUA sambata si duminica si soldate cu 29 de morti.In timpul vizitei de doua zile in Noua Zeelanda, Stoltenberg s-a deplasat la Christchurch, unde 51 de credinciosi musulmani, aflati in doua moschei, au fost ucisi de…

- Un festival de muzica electronica desfașurat in Covasna s-a lasat cu o serie de dosare penale pentru consum de droguri. Nu mai puțin de 17 persoane, mulți dintre ei straini, au fost ridicați de polițiștii și procurorii DIICOT. Asupra lor s-au descoperit cantitati de canabis, amfetamina, hasis, ketamina,…