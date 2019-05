Stiri pe aceeasi tema

- O a douasprezecea victima a fost dusa la spital sub escorta politiei. Atacatorii au scapat fugind in mai multe vehicule dupa atacul comis in orasul Belem, capitala statului Para, potrivit website-ului de stiri G1 citand politia. Motivul masacrului era initial neclar. Cele mai multe dintre…

- Cel puțin opt persoane suspectate ca ar fi facut parte dintr-o retea de trafic de droguri au fost ucise luni in timpul unei operațiuni a poliției din Rio de Janeiro in complexul Mare, un ansamblu urias de favele, a informat poliția civila din Brazilia, potrivit site-ului agentiei EFE. Potrivit…

- Patru persoane au fost ranire in urma unui accident care a avut loc duminica pe DN 2A, in fața Aeroportului Internațional Mihail Kogalniceanu din Constanța. In accident au fost implicate un autobuz și un autoturism. In urma impactului au fost raniti soferul masinii, doi barbati de 32 si respectiv…

- Cateva mii de susținatori ai fostului președinte al Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, au protestat duminica in apropierea inchisorii din Curitiba in care acesta se afla de un an și au solicitat eliberarea sa, potrivit France 24, scrie Mediafax.Intr-o scrisoare prezentata in cadrul protestului…

- Cel putin opt persoane, printre care cinci copii, au fost impușcate mortal miercuri in urma unui atac armat la o scoala din orasul Suzano din sud-estul Braziliei, au anuntat autoritatile locale, citate de...

- Cel putin 11 persoane si-au pierdut viata in urma ploilor torentiale care s-au abatut asupra zonei metropolitane a orasului Sao Paulo, din sud-estul Braziliei, de duminica seara pana luni dimineata, au anuntat autoritatile locale, citate luni de AFP, informeaza Agerpres.Citește și: SUA ofera…

- O femeie a fost ucisa si alte 15 persoane ranite intr-o confruntare intre populatia indigena si soldati venezueleni in zona de granita a Venezuelei cu Brazilia, a afirmat vineri pe Twitter un parlamentar al...