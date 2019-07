Mărturii teribile ale românului supravieţuitor furtunii din Halkidiki Marturii cutremuratoare ale romanului care si-a pierdut familia in furtuna din Halkidiki. Omul a fost primul care a sarit in ajutorul copilului sau prins de un copac prabusit, relateaza Antena 3. Romanul a povestit autoritatilor grecesti minut cu minut ce s-a intamplat din momentul izbucnirii furtunii. “A cazut acoperișul, sub greutatea celor trei copaci și The post Marturii teribile ale romanului supravietuitor furtunii din Halkidiki appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

