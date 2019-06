Stiri pe aceeasi tema

- Fostul lider mondial i-a transmis si ea un mesaj campioanei de la Paris pe contul ei de Twitter: "Felicitari, Ashleigh Barty! Sunt atat de fericita pentru tine! Bucura-te de acel trofeu minunat". Incepand cu luni, 10 iunie, Ashleigh Barty va urca pe locul doi mondial.

- Ashleigh Barty este noua campioana la Roland Garros. Sportiva din Australia s-a impus in finala turneului de Grand Slam de la Paris in fata Marketei Vondrousova, in doua seturi, scor 6-1, 6-3, dupa o ora si 10 minute de joc.Ea a fost felicitata de fostul antrenor al Simonei Halep, Darren Cahill, cel…

- Jucatoarea australiana Ashleigh Barty, locul 8 WTA si favorita 8, a castigat, sambata, turneul de grand slam de la Roland Garros, cea mai importanta performanta din cariera sa.Barty, care a jucat in premiera intr-o finala de grand slam la simplu, a invins-o in ultimul act pe sportiva ceha…

- Dupa ce a produs surpriza in sferturile de finala de la Roland Garros si a eliminat-o pe campioana in exercitiu Simona Halep, reprezentanta Statelor Unite Amanda Anisimova a fost invinsa in semifinale.Tenismena americana a cedat in trei seturi in fata australiencei Ashleigh Barty .

- Marketa Vondrousova (19 ani, 38 WTA) a lasat lumea tenisului cu gura cascata la Roland Garros. Cehoaica s-a calificat in marea finala de sambata dupa un parcurs de-a dreptul impresionant, in care nu a pierdut nici macar un set. Ea se va duela in finala cu australianca Ashleigh Barty. In finala, Marketa…

- Simona Halep s-a prabușit in clasamentul WTA, dupa infrangerea cu Amanda Anisimova (2-6, 4-6). Romanca de 27 de ani a inceput Openul francez pe locul 3 și, incepand de luni, ea va cobori pe poziția a opta, anunța Digi Sport.In acest moment, in ierarhia LIVE, Simona are 3.963 de puncte și nu…

- Johanna Konta (Marea Britanie/26 WTA), Petra Martic (Croația/31) și Marketa Vondrousova (Cehia/38) sunt primele jucatoare calificate in sferturile Grand Slam-ului de la Paris, dupa ce au trecut de Donna Vekic, Kaia Kanepi, respectiv Anastasija Sevastova.

- Simona Halep mai primește o veste buna de la Paris! Karolina Pliskova (27 de ani, nr. 2 WTA) a fost eliminata, vineri, 31 mai, in turul trei de la Roland Garros, in fața jucatoarei din Croația, Petra Martic (28 de ani, nr. 31 WTA) in doua seturi, 6-3, 6-3, dupa o ora și 25 de minute de joc.Pliskova…