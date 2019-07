Ambasadorul Finlandei in Romania, Marjut Akola, a vorbit joi despre sustenabilitate si digitalizare ca obiective majore ale tarii sale pentru presedintia rotativa a Consiliului UE, insa a detaliat si cateva aspecte de ordin logistic promovate in acest mandat, in concordanta cu temele principale ale agendei finlandeze. "Am dori - nu stiu cat de fezabil este -, dar am dori sa avem mai multe conferinte si intalniri ale grupurilor de lucru care sa nu implice neaparat un drum la Bruxelles, deci sa fie videoconferinte. Exista sase intalniri informale. Am redus numarul intalnirilor de la Helsinki, pentru…