- Marius Sumudica (47 de ani) fost protagonistul unor imagini unice in Arabia Saudita. Antrenorul lui Al Shabab a fost la un pas sa lesine la ultimul meci al echipei sale, castigat cu 2-1 in prelungiri, dupa ce arbitrul a apelat la reluare video.

- Al-Shabab, formația antrenata de Marius Șumudica, a obținut azi o victorie dramatica infața lui Al Qadisiya, scor 2-1. Echipa lui Șumudica a reușit golul victoriei in al șaselea minut al prelungirilor, iar romanul a trait meciul la intensitate maxima. Golul izbavitor, reușit de Al Kabi, a fost scanteia…

- Neinvins in Arabia Saudita, cu Al Shabab, Marius Sumudica (47 de ani) ar putea fi protagonistul unei reveniri spectaculoase in fotbalul romanesc. CFR Cluj, detinatoarea titlului si a Supercupei, il vrea pe antrenorul care a facut-o campioana pe Astra Giurgiu. Reporterii Spynews.ro au aflat in ce conditii…

- Marius Sumudica a vorbit din nou despre posibilitatea ca Denis Alibec sa ajunga la Al Shabab. Antrenorul spune ca este posibil ca transferul fostului sau elev sa se faca, daca el nu va fi dat afara.

- Al Shabab, echipa lui Marius Șumudica, a remizat joi seara, 1-1 cu Al Fateh, in etapa a treia din prima liga din Arabia Saudita. Dupa meci, antrenorul de 47 de ani a facut o criza de nervi și s-a certat cu un reporter care l-a intrebat despre situația de la echipa. "Ce s-a intamplat? Al Shabab are 7…

- Marius Șumudica are probleme cu Poliția Romana! Antrenorul preferat al lui Gigi Becali a semnat, in aceasta vara, un contract banos in Arabia Saudita, dar in ”drumețiile” lui pe acasa s-a intersectat cu Poliția. (Console si accesorii gaming) CANCAN.RO, site-ul nr.1 din Romania, a aflat ca Șumi a declanșat…

- Al Shabab, formația pregatita de Marius Șumudica, s-a impus in derby-ul primei etape din Arabia Saudita, scor 1-0, in fața lui Al Ittihad. Marius Șumudica e one man show. Chiar daca ieșirile lui sunt intotdeauna gustate de toata lumea, tehnicianul roman știe cum sa-și atraga fanii și jucatorii de partea…

- Al Shabab, formația pregatita de Marius Șumudica, s-a impus in derby-ul primei etape din Arabia Saudita, scor 1-0, in fața lui Al Ittihad. Marius Șumudica i-a trimis in teren din primul minut pe Valerica Gaman și Constantin Budescu. Cei 2 au fost integraliști, putand serios osul la victoria contra marii…