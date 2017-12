Marian Godină, mesaj către Moș Crăciun "Draga Moș Craciun, Poate ți se pare ciudat ca la varsta mea iți mai trimit scrisori, dar știu pe unul chiar mai in varsta decat mine care i-a trimis o scrisoare lui Trump cu speranța ca o va citi, deci sper și eu ca aceasta scrisoare va ajunge la tine, o vei citi și imi vei indeplini dorința. Imi doresc ca romanii de rand sa nu mai fie atat de ușor de manipulat. Sa iși puna mereu intrebari și sa nu caute raspunsurile la "formatori de opinie". Unii spun ca și eu aș fi "formator de opinie", dat fiind faptul ca sunt urmarit de vreo 400 de mii de oameni. Eu mi-aș dori ca fiecare… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Stiri pe aceeasi tema

