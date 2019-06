Maria Grapini, apel după vizita Papei Francisc: Să înțeleagă cât mai mulți! Îmi doresc sa nu mai aud... ''A trecut si vizita Papei, eveniment major si emoționant. Eu sunt creștin ortodox, dar respect toate confesiunile pentru ca avem un singur Dumnezeu! Este important sa respectam regulile de conviețuire creștine, morale si etice si dupa evenimente majore, ca acesta! Daca vom fi pioși, ingaduitori, atenți cu cel de langa noi, atenți cu pastrarea curațeniei spațiilor publice, numai cand mergem la biserica, de Paști si de Craciun sau cand vine Papa, nu vom progresa!

