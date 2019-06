Marele cineast italian Franco Zeffirelli a murit

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a declarat joi ca nu stie daca va fi amanat congresul PSD, anuntat pentru 29 iunie, si ca asteapta sa vada ce se va hotari in Comitetul Executiv National al partidului. "Nu stiu, haideti sa vedem ce hotaram in CExN. Eu m-am exprimat data…

- Actorul Isaac Kappy s-a sinucis. Acesta este cunoscut pentru rolul pe care l-a jucat in pelicula Thor. Inainte sa paraseasca aceasta lume, a lasat chiar și un mesaj de adio pe Instagram. Fanii și colegii de breasla sunt șocați de vestea aflata, mai ales ca nu știau toți de problemele cu care se confrunta…

- Grigore Antipa, fondatorul muzeului ce-i poarta numele, una dintre cele mai stralucite minți ale neamului nostru, s-a stins de Sfinții Mucenici, pe 9 martie 1944. Soția, Alina, n-a putut sta departe de el. Cat timp ”Antipchen” sta in sicriu, in marea aula, ea s-a sinucis, golind un tub de ”Luminal”.…

- Horacio Sala, tatal regretatului fotbalist Emiliano Sala, decedat in urma accidentului aviatic din acest an, a incetat din viața azi, la varsta de 58 de ani. Tatal fostului atacant al lui Nantes a murit in urma unui atac de cord, suferit in timp ce se afla in Argentina natala! Presa din Argentina a…

- "Mangia a incheiat aventura la CSU Craiova: dat afara dupa doua sezoane", este titlul notat de jurnalistii italieni de la publicatia Gazzetta dello Sport potrivit mediafax. Ziaristii din Peninsula au scris ca, desi in urma cu cinci zile oficialii olteni au precizat ca tehnicianul italian nu…

- Regizorul de teatru Radu Penciulescu a incetat din viata, la varsta de 88 de ani, au declarat pentru AGERPRES surse din Uniunea Teatrala din Romania - UNITER. Acesta a decedat joi seara. Radu Penciulescu este fondatorul Teatrului Mic. Regizorul era stabilit in Suedia…