- Echipa lui Boris Johnson, fostul ministru britanic de Externe si favorit sa devina noul premier britanic, doreste sa organizeze alegeri nationale in vara lui 2020 si a inceput deja stanga fonduri pentru a angaja mai multe persoane pentru a pregati Partidul Conservator in vederea scrutinului, a informat…

- „Dorința mea este sa ieșim din Uniunea Europeana de Halloween, in data de 31 octombrie”, a declarat Johnson.„Modalitatea prin care ne putem face prietenii și partenerii sa ințeleaga cat de serioși suntem este sa abandonam infrangerea și negativismul și sa ne pregatim serios și cu incredere…

- Parlamentul European se afla intr-o agitație continua in timp ce partidul lui Nigel Farage (Partidul Brexit), partidul lui Matteo Salvini (Liga Nordului , partid de centru-dreapta din Italia) și Marine Le Pen (cu partidul ei naționalist francez, Frontul Național) cauta cu disperare aliați. Euroscepticii…

- Presedintele american Donald Trump a declarat vineri seara ca fostul ministru britanic de externe Boris Johnson ar fi un ''excelent'' prim-ministru pentru a-i succeda Theresa May, care va demisiona pe 7 iunie dupa ce a esuat in realizarea Brexitului, relateaza AFP. Intrebat de tabloidul britanic The…

- Intrebat de tabloidul britanic The Sun despre cei 12 pretendenti la postul Theresei May, Donald Trump a raspuns ca 'Boris ar face o treaba foarte buna'. 'Cred ca ar fi excelent', a insistat el, cu putin timp inainte de a incepe luni prima sa vizita de stat in Marea Britanie, in cadrul careia urmeaza…

- Cancelarul german Angela Merkel a promis vineri ca va actiona pentru un Brexit "ordonat" si dupa demisia anuntata de prim-ministrul Regatului Unit, Theresa May, transmite AFP. "Guvernul federal va continua sa faca totul pentru o relatie buna de parteneriat cu Regatul Unit, pentru o iesire ordonata"…

- 'Demisia anuntata de premierul britanic este un gest asteptat, predictibil si necesar. Demisia efectiva va interveni in iunie, insa anuntul s-a facut nu intamplator inainte de ziua de 26 mai, inainte de alegerile europene la care Marea Britanie va participa, chiar daca prezenta europarlamentarilor…