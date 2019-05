Marea Britanie este preocupata de escaladarea tensiunilor pe teme comerciale între Statele Unite și China, fiind de parere ca nicio parte nu beneficiaza de pe urma unui razboi comercial, a declarat o purtatoare de cuvânt a premierului britanic Theresa May, informeaza cotidianul The New York Times citat de Mediafax.

Vineri, Statele Unite au amplificat tensiunile prin majorarea taxelor vamale aplicate pentru produse în valoare de 200 de miliarde de dolari importate din China.

Majorarea de catre SUA a taxelor vamale pentru bunuri importate din China a venit în mijlocul…