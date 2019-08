Marea Britanie este afectată de o pană majoră de curent Marea Britanie este afectata vineri de o pana majora de curent în mai multe zone ale țarii, inclusiv în capitala Londra, potrivit BBC, preluat de Mediafaz.



Potrivit autoritaților, întreruperea energiei electrice a fost provocata de o avarie a sistemului de transport al energiei. Traficul feroviar a fost perturbat din aceasta cauza, iar traficul rutier din Londra a fost îngreunat deoarece unele semafoare nu funcționeaza.



Energia electrica a fost întrerupta la Aeroportul Newcastle timp de aproximativ 15 minute, dar aeroporturile Heathrow, Gatwick și Luton… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

