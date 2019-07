Mare Britanie ar putea interzice șoferilor începători să conducă pe timp de noapte Șoferilor debutanți ar putea sa le fie interzisa circulația pe timpul nopții în Marea Britanie, o potrivit unui nou plan de îmbunatațire a siguranței rutiere, scrie BBC News.



Oficialii iau în considerare implementarea unui sistem gradual de obținere a permisului pentru a restricționa șoferii începatori, a anunțat Departamentul de Transport (DfT). Mișcarea este luata în considerare în contextul în care datele arata ca unul din 5 șoferi este implicat în accidente la mai puțin de un an de la obținerea permisului.



Pe lânga interdicția… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Compania chineza de tehnologie Huawei planuiește sa concedieze sute de angajați din SUA, susținând ca se confrunta cu probleme din cauza includerii sale pe o lista neagra impusa de administrația lui Trump din motive de siguranța naționala, scrie CNBC, citând Wall Street Journal. Aceste…

- Un inginer de software este acuzat ca ar fi furat secrete comerciale de la o companie de locomotive din Illinois pentru care a lucrat în trecut, ducând informațiile în China, potrivit unui anunț facut de procurorii americani joi, scrie AP News.Departamentul de Justiție a facut…

- Oficialii din cadrul serviciilor de urgența din sudul statului american California au anunțat ca se pregatesc pentru eventuale replici periculoase dupa puternicul cutremur produs vineri seara, care a avariat cladiri, a rupt conducte de gaze și a provocat numeroase incendii în zona epicentrului,…

- Statul american New York a aprobat miercuri una dintre cele mai ambitioase legi de pe planeta in privinta reducerii gazelor cu efect de sera, in contrast cu politica de negare a modificarilor climatice promovata de Donald Trump, care a anulat definitiv, in aceeasi zi, programul anti-carbune demarat…

- ​Danemarca a inaugurat prima sa linie de cale ferata unde trenurile pot atinge 250 km/h, proiectul la care s-a lucrat noua ani având costuri de un miliard de euro. Linia are 60 km și într-o prima faza va duce la întârzieri mai mici și la posibilitatea ca pe ea sa opereze mai…

- Decizia va creste, cel mai probabil, tensiunile dintre cele doua tari, in contextul in care incercarile Statelor Unite de a convinge Coreea de Nord sa renunte la programul sau nuclear au esuat, in urma summitului de la Hanoi dintre Donald Trump si Kim Jong-un. Nava pusa sub sechestru a fost…

- Romania are o problema cu voluntariatul. Conform datelor Eurostat, doar 3,2% dintre romani se implica in activitati de voluntariat. Cercetarea realizata de organismul Comisiei Europene mai arata ca principalele motive care determina neimplicarea in actiuni de voluntariat a romanilor, dar si a celorlalti…

- Camerele de supraveghere ale unei locuințe din statul american California au surprins momentul in care un hoț a fugit mancand pamantul nu din cauza Poliției, ci a unui coiot care l-a alungat exact cand voia sa sparga o mașina. Cristy Trujillo, o tanara din Statele Unite, a publicat pe Facebook o inregistrare…