- Potrivit unui comunicat al ISU Maramures transmis, vineri, un apel la 112 anunta ca un copil aflat cu parintii la o piscina s-ar fi inecat. "Echipajul de Terapie Intensiva Mobila (TIM) al SMURD Maramures a salvat, vineri, viata unui sugar de 4 luni. Un apel la 112 anunta ca un copil aflat cu parintii…

- IPJ Maramures anunta toleranta zero fata de comiterea de fapte antisociale: in baza probatoriului administrat, barbatul de 37 de ani din Miresu Mare, care duminica seara a incendiat usa unui apartament de pe bulevardul Decebal din municipiul Baia Mare a fost retinut pentru 24 de ore. Acesta urmeaza…

- Duminica seara, la ora 21.40, o femeie a sesizat politia ca usa apartamentului mamei sale a fost incendiata. Deplasati de urgenta la fata locului, pe bulevardul Decebal din municipiul Baia Mare, politistii au constatat ca sotul apelantei, cu care se afla in proces de divort, a devenit violent si a incendiat…

- Accident cumplit in județul Timiș. Un copil de șase ani este un stop cardio-respirator, iar trei adulți sunt grav raniți și au ramas incarcerați, in urma unui accident petrecut, vineri seara, pe DJ592, la ieșirea din Buziaș spre Lugoj. UPDATE, ORA 20.05 – Copilul de șase ani, preluat in stop cardio-respirator…

- Echipajele SMURD au intervenit la 37 de cazuri pentru acordarea asistentei medicale de urgenta, la 4 dintre acestea s-a deplasat echipajul SMURD de terapie intensiva mobila. Un echipaj SMURD de prim ajutor calificat de la Detașamentul de Pompieri Curtea de Argeș a intervenit in municipiul Curtea de…

- Un barbat a murit brusc in timp ce se juca la pacanele. Medicii l-au resuscitat zeci de minute in sala de jocuri, dupa ce victima a intrat in stop cardio-respirator, potrivit SMURD Iasi. Un echipaj medical a fost solicitat sa intervina miercuri noaptea la o sala de jocuri unde un barbat…

- Cu cateva minute in urma, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ”Gheorghe Pop de Basesti” al judetului Maramures a anuntat ca la Baia Mare a izbucnit un incendiu la o casa. Potrivit primelor informatii furnizate de ISU Maramures, prin apelul unic de urgenta 112, a fost semnalat foc la cosul de fum…

- IMAGINI Panica la VIVO in Baia Mare. Un AUTOTURISM a luat FOC cu cateva minute in urma in paracarea subterana!FOTO Un mesaj transmis de Inspectoratul pentru Situații de Urgența ”Gheorghe Pop de Basești” al județului Maramureș cu cateva minute in urma, anunța un incendiu declanșat la un autoturism in…

- La o intalnire informala organizata ieri, la Ministerul Sanatații, de ministrul Sorina Pintea, președintelui filialei Constanța a Confederației Sindicale Meridian i s-a facut, brusc, rau. Valentin Craciun, care are afecțiuni cardiace diagnosticate, s-a prabușit și a intrat in stop cardio-respirator.…

- Un echipaj de la Ambulanta a sosit in scurt timp. Sindicalistului i se fac manevre de resuscitare. Barbatul are in jur de 60 de ani, iar primele manevre de resuscitare i-au fost efectuate de secretar de stat Cristian Grasu, prezent la discutii. Medicii au reusit sa il stabilizeze si va fi…

- Panica la METRO in Baia Mare. Un AUTOTURISM a luat FOC cu cateva minute in urma! Un mesaj transmis de Inspectoratul pentru Situații de Urgența ”Gheorghe Pop de Basești” al județului Maramureș cu cateva minute in urma, anunța un incendiu declanșat la un autoturism in parcarea magazinului Metro din Baia…

- Echipajele SMURD au intervenit la 37 de cazuri pentru acordarea asistentei medicale de urgenta, dintre care, la 5 dintre acestea s-a deplasat echipajul SMURD de terapie intensiva mobila. Un echipaj SMURD de terapie intensiva mobila de la Detașamentul de Pompieri Pitești a intervenit in municipiul Pitești,…

- Un echipaj de la Serviciul de Ambulanța Județean și unul SMURD intervine la aceasta ora (11.40) pe strada Plevnei din Focșani, unde o persoana ar fi in stop cardio-respirator. Potrivit vecinilor, ar fi vorba de un barbat, care a chemat SMURD-ul dupa ce i s-a facut rau. Dat fiind ca…

- Dupa o luna de la deversarile in raul Sasar de ape de mina incarcate cu metale grele provenite galeria minei Suior pare ca autoritatile au uitat de accident. Atunci au reactionat tarziu si balbait, acum e totul roz si frumos. Desi specialistii sunt foarte ingrijorati de frecventa cu care se repeta fenomenul,…

- La Gura Humorului (Suceava) a avut loc zilele trecute Olimpiada Nationala de Astronomie si Astrofizica, concurs la care au luat parte si mai multi elevi din Baia Mare. Iata si rezultatele obtinute de acestia, conform informatiilor furnizate de Carmen Ulici, inspector scolar pentru fizica-chimie din…

- Politistii rutieri au continuat controalele pe drumurile publice pentru a preveni, depista si combate producerea de accidente rutiere. Soferii care au condus in stare de ebrietate, cei care au calcat pre tare pedala de acceleratie sau cei care au oprit sau stationat neregulamentar au fost sanctionati…

- Noi, Societatea Civila Profesionala de Executori Judecatoresti Morari si Asociatii cu sediul in loc. Baia Mare, str. George Cosbuc, nr. 25A, ap. 10, jud. Maramures, prin executor judecatoresc Iosif-Nicolae POPAN, in temeiul art. 839 (1) Cod. Pr. Civila, se publica spre cunostinta generala ca in ziua…

- In urma cu cateva minute, a avut loc un accident rutier grav in Baia Mare pe B-dul Independentei, transmite ISU Maramures. Doua autoturisme au fost implicate intr-un accident grav de circulatie langa VIVO. In urma impactului putenic,o persoana a fost ranita. Traficul este blocat momentan in zona. La…

- ACCIDENT GRAV in Baia Mare in urma cu cateva minute. DOUA MAȘINI facute PRAF. O persoana incarcerata In urma cu cateva minute, a avut loc un accident rutier grav in Baia Mare pe B-dul Bucuresti in fata la center, transmite ISU Maramures. Doua autoturisme au fost implicate intr-un accident grav de circulatie. …

- IMAGINI ACCIDENT GRAV in Baia Mare in urma cu cateva minute. Trei persoane ranite. DOUA MAȘINI facute PRAF. O persoana incarcerata TRFAFIC BLOCAT.FOTO In urma cu cateva minute, a avut loc un accident rutier grav in Baia Mare pe strada Granicerilor, transmite ISU Maramures. Doua autoturisme au fost implicate…

- Un barbat ce a facut un stop cardio-respirator pe raza localitatii Baciu, in timp ce conducea un autoturism, a fost resuscitat dupa doua reprize de masaj cardiac de un pompier SMURD din Zalau, ce trecea prin zona in drum spre casa. Evenimentul a avut loc sambata dupa-amiaza, pompierul…

- Un mesaj venit de la ISU Maramures anunta ca in prezent are loc o misiune de salvare in Baia Mare. Peronsajul principal este o pisica ajunsa intr-un copac (strangulata de lesa). Totul se petrece pe strada Ghioceilor, nr. 2 din municipiu. ZiarMM The post Alerta ISU Maramures: Misiune de salvare a unei…

- Ionel Catalin Nasui este primul consilier local al USR Maramures, fiind totodata si primul consilier local din mediul rural al USR la nivel national. Consilier local in Viseu de Jos, acesta a activat pana acum ca independent, afirmand ca a gasit in USR oameni sinceri si cinstiti. “Am gasit in echipa…

- Vremea a fost apropiata de normalul tehnic al perioadei. Cerul a fost mai mult noros. In prima parte a zilei au cazut precipitații sub forma de ninsoare. cursul nopții a nins pe arii extinse. Cantitatea maxima de precipitații inregistrata a fost de 2,5/mp, la Suciu de Sus. Vantul a suflat slab, la…

- Un barbat de 70 de ani si-a pierdut viata pe strada Sararie dupa ce a intrat brusc in stop cardio-respirator. O femeie care trecea prin zona a incercat sa-i salveze viata si a inceput ea singura manevrele de resuscitare pana la sosirea unui echipaj SMURD. Manevrele au fost continuate si pe drumul spre…

- Un accident grav, soldat cu ranirea a doua persoane, a avut loc, marți, pe raza comunei clujene Bobâlna.Potrivit primelor informati, a avut loc un impact între o autoutilitara si un autoturism, iar doua persoane au fost ranite.Soferul autoturismului este în…

- Echipajele SMURD au intervenit la 37 de cazuri pentru acordarea asistentei medicale de urgenta, dintre care, la 4 dintre acestea s-a deplasat echipajul SMURD de terapie intensiva mobila. Un echipaj SMURD de terapie intensiva mobila de la Detașamentul de Pompieri Pitești a intervenit in localitatea Ștefanești,…

- Oamenii acuzau dureri puternice de stomac, fiind suspectati de toxiinfectie alimentara, a declarat medicul sef al unitatii medicale, Doina Harlisca, potrivit Agerpres. 'Persoanele au ajuns la spital cu ajutorul Ambulantei si al masinilor personale. (...) Acestea acuzau dureri puternice de stomac,…

- Cu cateva minute in urma, Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Gheorghe Pop de Basesti” al judetului Maramures a anuntat ca la Borsa, pe strada Libertatii nr.101 a izbucnit un incendiu. Potrivit primelor informatii furnizate de ISU Maramures, prin apelul unic de urgenta 112, a fost semnalat foc la…

- Accidentul de la Bistrita, produs de un adolescent beat la volanul unei camionete, a indurerat o tara intreaga. Larisa, o tanara de 16 ani, si-a pierdut viata iar alti cinci tineri au ajuns in stare grava la spital. Una din victime a fost salvata de o asistenta medicala care sta langa locul unde s-a…

- Potrivit meteorologilor, pana la ora 22:00, in judetele Gorj, in localitatile Tismana, Arcani, Balesti, Glogova, Godinesti, Pades, Pestisani, Telesti si in Mehedinti, in localitatile Baia de Arama, Bala si Ponoarele, se va semnala ceata, care determina scaderea vizibilitatii local sub 200 de metri…

- Politistii au fost sesizati ca in localitatea Baia Mare, pe strada Progresului a avut loc un accident de circulatie, cu o victima si patru masini avariate. Din informatiile noastre patru autoturisme s-au lovit dupa ce un sofer nu a acordat prioritate, provocand un impact major, in urma cu cateva minute.…

- Potrivit vremeanoua.ro, un barbat in varsta de 68 de ani a fost gasit, miercuri, pe fundul bazinului de inot. Acesta facea kinetoterapie alaturi de un antrenor specializat, insa barbatul a intrat in bazin nesupravegheat. Potrivit sursei citate, kinetoterapeutul l-a lasat nesupravegheat cateva minute…

- Vremea a fost in general inchisa. Pe arii relativ extinse a nins slab. Vantul a suflat slab la moderat. Temperaturile maxime au fost cuprinse intre -3 grade la Ocna Sugatag și -1 grad Celsius in Baia Mare și Sighetu Marmației. In zona montana inalta s-a semnalat ceața. Strat de zapada este prezent indeosebi…

- Potrivit Centrului Infotrafic al Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR), traficul feroviar este oprit pe magistrala 400, la intrarea in statia Ticau, judetul Maramures, dupa ce trenul Regio 4047 Jibou - Baia Mare a lovit o masina, la o trecere la nivel cu calea ferata. In urma accidentului,…

- Sarbatoarea Castanelor, eveniment devenit emblematic pentru Baia Mare, a adus in 2017 un denunt penal. Membrii USR Maramures au denuntat la DNA modul in care s-a desfasurat licitatia pentru organizarea spectacolelor.

- Autoturism urmarit in Marea Britanie, gasit in Maramureș. Politistii Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Maramureș au depistat vineri, 8 decembrie, in municipiul Baia Mare, județul Maramureș, un autoturism care figura in bazele de date ca fiind…

- Erika-Gabriela Czigler, angajata a unei firme din Maramures care a fost audiata in dosarul de coruptie al primarului municipiului Baia Mare, Catalin Chereches, a fost trimisa in judecata de procurorii DNA pentru marturie mincinoasa si favorizarea faptuitorului. Potrivit unui comunicat al DNA…

- Printre consilierii prim-vicepresedintelui ASF Wlassopol se numara si Monica Misa, sotia ministrului finantelor, Ionut Misa. Tot in ASF lucreaza si sotia lui Wlassopol, potrivit declaratiei de avere postate pe site-ul institutiei. De asemenea, impreuna cu Ioana Cazacu, care pana la numirea in fruntea…

- Starea vremii: In ultimele 24 de ore , cerul a fost acoperit, cu precipitatii sub forma de ninsoare in timpul zilei si lapovita si ploaie pe timpul noptii. In cursul diminetii s-au inregistrat urmatoarele temperaturi: Baia Mare +1oC, Tg.Lapus +1oC, Feresti +0oC, Leordina +0oC, Cavnic +0oC. Starea …

- Vremea a fost apropiata ca valori de termice de normalul acestei perioade, a nins slab pe arii extinse. Vantul a suflat moderat, dar a prezentat intensificari in zona de munte inalta de pana la 50 km/h. La munte și local in zona joasa a fost semnalata ceața. Temperaturile inregistrate au avut valori…

- Vremea a fost in general inchisa, fiind semnalate precipitații predominant sub forma de ninsoare la nivelul județului nostru. La munte a nins, iar vantul a prezentat intensificari de pana la 90 km/h. La munte și local in zona joasa a fost semnalata ceața. Temperatura maxima inregistrata a avut valoarea…

- Un accident rutier grav a avut loc in urma cu cateva minute in Baia Mare, pe strada Simion Barnutiu. Din primele informații doua autoturisme s-au tamponat iar in urma impactului o persoana a fost ranita. Spre fața locului s-au deplasat echipaje ale ambulanței, poliției și ISU Maramureș. Vom reveni…

- In județul Maramureș se circula in condiții de iarna, dupa ce zapada s-a depus pe carosabil, mai ales in zona montana, unde stratul a depașit un centimetru și continua sa ninga, a declarat, duminica, purtatorul de cuvant al Instituției Prefectului, Dan Buca. Potrivit acestuia, Secția…

- Un copil in varsta de doi ani a fost transportat in stare grava la spitalul din localitatea argeseana Costesti, sambata, dupa ce a fost strivit sub o piesa de mobilier. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean Arges, este vorba de o fetita care a fost transportata la unitatea…

- Medicii au constatat ca fetita este in stop cardio-respirator si inceara sa o salveze. Surse din randul autoritatilor argesene au declarat pentru News.ro ca fetita a fost dusa la spital de catre rude, care nu au sunat la 112, iar in momentul in care a ajuns la uitatea spitaliceasca, din loclaitate…

- Un copil in varsta de doi ani a fost transportat in stare grava la spitalul din localitatea argeșeana Costești, sambata, dupa ce a fost strivit sub o piesa de mobilier. Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean Argeș, este vorba de o fetița…

