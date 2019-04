Stiri pe aceeasi tema

- Cei patru militari romani raniti sambata in Afganistan – plutonierul Danut Dontu si caporalii clasa a III-a Cosmin-Catalin Goleanu, Cristian Gabar si Ionel Cristea – sunt in stare stabila si se afla internati la spitalul militar de tip ROL 3 al Bazei Aeriene Kandahar, informeaza Ministerul Apararii…

- Patru militari romani au fost raniti sambata, in jurul orei 10 (ora Romaniei), cand o coloana de vehicule blindate MRAP operate de militarii Batalionului 300 Protectia Fortei "Sfantul Andrei", aflati in misiune in zona de responsabilitate din Provincia Kandahar, Afganistan, a fost atacata cu un dispozitiv…

