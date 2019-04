Stiri pe aceeasi tema

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Nu numai in Romania, ci pe intregul continent s-a declanșat neoficial batalia electorala. Care este mai dura decat oricand. Exista politicieni care doresc o Europa unita prin mai multa integrare și mai puțina suveranitate a națiunilor, exista politicieni care vad o Europa…

- ​Rusia i-a declarat Bulgariei ca are nevoie de garantii din partea Uniunii Europene inainte de a se putea angaja in constructia unui planificat gazoduct pe teritoriul sau, deoarece ambitiile energetice ale Moscovei continua sa divizeze blocul comunitar si sa-i tensioneze in plus relatiile cu Statele…

- Potrivit surselor, operatorul gazoductului se poate astepta la reglementari suplimentare dar proiectul derulat de un consortiu condus de grupul rus de stat Gazprom nu este in pericol.Saptamana trecuta, Rusia a atras atentia asupra unor noi obstacole in constructia gazoductului Nord Stream…

- Subiectul gazoductului Nordstream 2 a tensionat in ultimii ani relațiile dintre țarile Uniunii Europene, iar Romania pare ca a devenit un jucator important in aceasta tema sensibila. Nordstream 2 ar trebui sa transporte gazul natural din Rusia spre Germania prin Marea Baltica, ocolind Polonia, Ucraina…

- Germania preseaza alte capitale europene sa blocheze o propunere a Uniunii Europene destinata reglementarii gazoductului Nord Stream 2, promovat de Rusia, inaintea unei reuniuni cruciale care este programata a avea loc vineri, au declarat mai multe surse diplomatice consultate de Reuters, potrivit…

- "Am avut o intalnire cu domnul David McAllister, care a fost destinata unei discutii legate de modalitatea in care putem sprijini ca Romania sa exercite o Presedintie a Uniunii Europene de succes. De asemenea, am dezbatut problematica de la nivel european si am discutat de pregatirea alegerilor pentru…