- Politia finlandeza a anuntat sambata ca a primit un mandat international de arestare a fostului lider catalan Carles Puigdemont, care se afla intr-o vizita in aceasta tara nordica, transmit dpa si Reuters, citate de Agerpres.

- Spaniolii continua asaltul, dupa ce ieri cinci lideri catalani, printre care se numara candidatul pentru postul de sef al executivului din Catalonia, Jordi Turull, si fosta presedinta a parlamentului catalan, Carme Forcadell, au fost plasati vineri in arest preventiv de catre Curtea Suprema spaniola.Citeste…

- Curtea Suprema a Spaniei a emis din nou mandat european de arestare pe numele fostului lider catalan, Carles Puigdemont, și a altor cinci politicieni secesioniști care au fugit anterior peste hotarele țarii.

- Cinci lideri catalani, printre care se numara candidatul pentru postul de sef al executivului din Catalonia, Jordi Turull, si fosta presedinta a parlamentului catalan, Carme Forcadell, au fost plasati vineri in arest preventiv de catre Curtea Suprema spaniola, informeaza agentiile AFP si EFE. Ceilalti…

- Fostul lider catalan Carles Puigdemont nu exclude organizarea de noi alegeri in Catalonia daca candidatul separatistilor pentru sefia executivului regiunii nu poate fi investit in mod normal, a declarat el intr-un interviu publicat vineri, relateaza AFP. 'Nu este o tragedie sa avem…

- Presedintele separatist destituit catalan, Carles Puigdemont, a anuntat joi ca renunta sa candideze din nou la presedintia cataloniei, intr-o inregistrare postata pe retele de socilizare, relateaza AFP.”L-am informat pe seful Parlamentului catalan ca, in mod provizoriu, sa nu-mi prezinte candidatura…

- Presedintele catalan destituit, separatistul Carles Puigdemont, a anuntat joi, intr-un mesaj video postat pe retelele sociale, ca renunta sa mai vizeze presedintia Catalonia, pentru a facilita formarea "unui guvern cat mai rapid posibil", transmite AFP.

- Parlamentul catalan a adoptat joi o motiune ce denunta "deriva autoritara" a statului spaniol si care apara "legitimitatea" secesionistului Carles Puigdemont, presedintele guvernului regional destituit de Madrid, informeaza AFP. Motiunea, prima adoptata de parlamentul catalan rezultat dupa alegerile…

- Guvernul elvetian a sugerat miercuri ca nu o va extrada pe Anna Gabriel, o figura importanta in miscarea de independenta din Catalonia, daca va ajunge la concluzia ca acuzatiile care ii sunt aduse sunt de natura politica, scrie Politico. Un judecator al Curtii Supreme din Spania a emis miercuri un…

- Politistii au inceput demersurile pentru gasirea omului de afaceri Ioan Bene, condamnat in dosarul fostului sef al Consiliului Judetean Cluj, Horia Uioreanu, in baza unui mandat european de arestare care a fost emis de catre Tribunalul Cluj.

- In timpul unui miting al Partidului Popular (PP, dreapta, la guvernare) la Cordoba (sudul Spaniei), Rajoy a declarat sa asteapta sa fie "numita o persoana care vede lucrurile in mod diferit si, mai ales, care spune: sunt un lider politic si de aceea voi respecta legea, pentru ca este obligatia mea…

- Carles Puigdemont si-a mentinut marti candidatura la conducerea executivului catalan si a lansat un apel la unitatea separatistilor ale caror diviziuni au aparut la lumina zilei dupa amanarea sedintei sale de investire, blocata de justitie, comenteaza AFP. "Nu exista niciun alt candidat…

- Carles Puigdemont si-a mentinut marti candidatura la conducerea executivului catalan si a lansat un apel la unitatea separatistilor ale caror diviziuni au aparut la lumina zilei dupa amanarea sedintei sale de investire, blocata de justitie, comenteaza AFP. "Nu exista niciun alt candidat posibil"…

- Curtea Constitutionala a Spaniei a anuntat sambata ca a blocat investirea ca sef al executivului catalan a lui Carles Puigdemont, exilat in Belgia in timp ce face obiectul unei proceduri judiciare in tara, relateaza AFP. "Curtea Constitutionala a decis in unanimitate sa suspende preventiv…

- Curtea Constitutionala a Spaniei a anuntat ca a suspendat investitura lui Puigdemont ca presedinte al Cataloniei. Liderul catalan este exilat in Belgia si face subiectul unei urmariri judiciare in Spania. "Curtea Constitutionala a decis in unanimitate suspendarea provizorie a investiturii…

- Guvernul spaniol a anuntat ca va cere justitiei sa blocheze candidatura lui Carles Puigdemont la presedintia regiunii Catalonia, intrucat acesta este vizat de un mandat de arestare in Spania, relateaza AFP.Puigdemont, care s-a exilat in Belgia pentru a scapa de proceduri judiciare din cauza…

- Guvernul spaniol a anuntat, joi, ca va parcurge toti pasii necesari pentru a preveni realegerea lui Carles Puigdemont in fruntea guvernului regional al Cataloniei, dupa ce partidele proindependenta care au cistigat alegerile anticipate sustin nominalizarea lui Puigdemont, relateaza agentia Reuters.…

- Guvernul Spaniei a facut un prim pas pentru prevenirea realegerii fostul lider catalan Carles Puigdemont la conducerea acestei regiuni spaniole, a anuntat joi vicepremierul Soraya Saenz de Santamaria, potrivit Reuters. Puigdemont traieste la Bruxelles pentru a evita sa fie arestat in legatura…

- Carles Puigdemont, autoexilat in Belgia de la sfarsitul lui octombrie 2017, aspira din nou la sefia administratiei regionale, insa risca sa fie arestat si plasat in detentie provizorie pentru ''rebeliune'', ''insurectie'' si ''deturnare de fonduri'' daca se va intoarce in Spania.Intrebat…

- Curtea Suprema din Spania a respins luni solicitarea procuraturii de reactivare a unui mandat european de arestare impotriva liderului catalan Carles Puigdemont, relateaza Reuters si DPA. Puigdemont, care luni se afla in Danemarca pentru a sustine un discurs la Universitatea din Copenhaga, risca…

- Liderul catalan destituit de Madrid, Carles Puigdemont, a plecat luni dimineata cu avionul spre Copenhaga, in pofida riscului de a fi arestat daca paraseste teritoriul Belgiei, in baza mandatului international care il vizeaza, transmite AFP, preluand cotidianul spaniol El Pais, informeaza agerpres.ro. …

- Parchetul spaniol a anuntat luni ca a cerut Curtii Supreme reactivarea mandatului de arestare international impotriva liderului destituit al Cataloniei, Carles Puigdemont, sosit luni dimineata la Copenhaga, unde urmeaza sa participe la o conferinta, relateaza AFP, Reuters si dpa. Deplasarea…

- Acesta publica o fotografie a lui Puigdemont pe aeroportul din Bruxelles, precizand ca avionul a decolat spre Copenhaga inaintea orei locale 08:00 (07:00 GMT). Potrivit EFE, Puigdemont a ajuns deja la Copenhaga, cu o cursa a companiei Ryanair care a aterizat in capitala Danemarcei la ora locala 8:20…

- In 2017, Curtea Suprema din Spania a emis un mandat international de arestare pe numele lui Puigdemont, care a fost ulterior retras pentru a evita o decizie a autoritatilor belgiene de a-i acorda azil politicianului catalan. Carles Puigdemont se afla in exil autoimpus la Bruxelles de cand…

- Fostul lider catalan Carles Puigdemont nu are parte de liniște nici dupa ce partidul sau a caștigat alegerile regionale din 21 decembrie. Acesta a fost amenințat de autoritațile de la Madrid ca vor cere arestarea lui in cazul in care va calatori astazi din Belgia in Danemarca.

- Procuratura spaniola a anuntat ca va cere arestarea fostului lider catalan Carles Puigdemont in cazul in care acesta va calatori, luni, din Belgia in Danemarca pentru a participa la o dezbatere, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Parchetul general din Spania l-a avertizat sambata pe fostul sef al executivului catalan Carles Puigdemont ca imunitatea sa de membru al parlamentului nu va impiedica arestarea sa, daca va reveni in Spania din Belgia pentru a fi investit sef al guvernului catalan, informeaza AFP.

- Guvernul spaniol a respins vineri posibilitatea ca fostul lider separatist catalan Carles Puigdemont sa conduca regiunea din exilul autoimpus la Bruxelles si a subliniat ca Madridul va contesta in justitie orice incercare in acest sens, informeaza Reuters. Separatistii catalani au convenit miercuri…

- Fostul sef al executivului catalan Artus Mas (2010-2016), figura de frunte a miscarii separatiste, si-a anuntat marti demisia de la conducerea Partidului Democrat European Catalan (PDeCAT, centru-dreapta), din care face parte succesorul sau la conducerea guvernului regional Carles Puigdemont, relateaza…

- Ministrul spaniol al economiei, Luis de Guindos, a evaluat luni la "un miliard" de euro costul economic al "crizei separatismului" in Catalonia, de fapt a incetinirii cresterii economice in regiune, relateaza France Presse, preluata de Agerpres. Ministrul a estimat că încetinirea…

- Fostul lider catalan Carles Puigdemont i-a cerut, simbata, premierului spaniol Mariano Rajoy sa accepte rezultatele alegerilor regionale anticipate din 21 decembrie, in urma carora partidele separatiste din Catalonia si-au asigurat majoritatea, relateaza site-ul agentiei Reuters. Alegerile nu au reusit…

