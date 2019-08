Intr-o declarație de presa, Sorina Pintea a mai anunțat ca un al cincilea pacient a decedat duminica noaptea. Este vorba despre o femeie de 88 de ani. A facut un stop cardio respirator.

”Am finalizat ancheta in ceea ce privește abordarea actului medical și respectarea condițiilor pentru pacienții internați la Sapoca. Azi dimineața am prezentat concluziile managerului spitalului care și-a dat demisia. De asemenea, masurile pe care Ministerul Sanatații le-a decis in ceea ce privește spitalul de la Sapoca sunt legate de o plangere penala pe care noi o vom depune privind activitatea medicului…