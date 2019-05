Managerii și IT-iștii caută cele mai multe informații despre salarii Salariul este unul dintre cele mai importante criterii in funcție de care romanii iși aleg jobul, iar angajații care se preocupa cel mai intens de evoluția salariilor pentru pozițiile pe care le ocupa sunt managerii și IT-iștii, potrivit datelor Paylab, comparatorul salarial lansat de eJobs Romania. Astfel, din numarul total de chestionare completate in ultimul an pe Paylab, cele mai multe au aparținut angajaților care ocupa funcții de management și celor din sectorul IT. ”Piața angajarilor este foarte dinamica in acest moment, iar cererea este mai mare decat oferta, motiv pentru care și plafoanele… Citeste articolul mai departe pe curierulnational.ro…

