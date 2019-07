Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei Maceșanu, a declarat ca Gheorghe Dinca, barbatul din Caracal care a recunoscut comiterea a doua crime, face parte dintr-un clan care acționeaza in Italia. Cumpanașu a precizat pentru B1tv ca a furnizat anchetatorilor informații din care reiese ca Gheorghe Dinca…

- Jurnalista Cristina Țopescu și-a exprimat dezamagirea legata de cazul lui Gheorghe Dinca, barbatul acuzat ca a ucis doua tinere in Caracal. Cristina Țopescu și-a spus parerea pe contul sau de Facebook. "Ce nu ințeleg eu de ce nu pot specialiștii din poliție, psihologi etc. sa afle de la nenorocitul…

- Familia lui Ghoerghe Dinca face zid de aparare in jurul acestuia. Sora criminalului din Caracal a declarat ca este convinsa ca fratele ei este nevinovat, acesta recunoscand ca le-a ucis pe Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu de frica sa nu fie ucis de presupuși complici.

- Gheorghe Dinca, barbatul care a recunoscut ca le-a ucis pe Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu, și-a retras cererea prin care solicita anularea arestului preventiv, conform Romania TV.Dinca a contestat masura reținerii preventive la o zi dupa ce a fost prins de oamenii legii. La acea data,…

- Familia Luizei Melencu, despre care individul din Caracal a recunoscut ca a ucis-o, a venit din nou luni la pranz in fața casei barbatului cercetat pentru crima, viol și trafic de persoane, din Caracal. Rudele Luizei au izbucnit din nou in lacrimi, dar au fost indepartate de jandarmi pentru a evita…

- Apar informații terifiante, pe surse, din ancheta de la Caracal. Conform unor informații obținute de Romania TV, Luiza Melencu, fata care a disparut in luna aprilie, ar fi fost ținuta in viața vreme de trei luni de zile, timp in care Gheorghe Dinca ar fi violat-o zilnic. Ulterior, fata a fost ucisa…

- Soția criminalului din Caracal a fost martora la momentul in care Gheorghe Dinca și-a recunoscut faptele. Femeia era prezenta la perchezițiile de la casa individului. In timpul operațiunii, criminalul a confirmat ca le-a ucis pe Luiza Melencu și Alexandra Maceșanu, anunța observator.tv.Echipa…

- Ies la iveala amanunte explozive legate de Gheorghe Dinca, individul suspectat ca le-ar fi omorat pe Alexandra Maceșanu (15 ani) și pe Luiza Melencu (18 ani)!Cel mai bun prieten al lui Gheorghe Dinca a facut o dezvaluire-bomba, acesta spunand ca... Citește AICI de unde avea bani monstrul ucigaș din…