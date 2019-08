Stiri pe aceeasi tema

- Institutul National de Medicina Legala (INML) a informat Ministerul Sanatatii ca raportul privind probele ADN in cazul Caracal este finalizat si a fost transmis catre DIICOT, informeaza surse de la nivelul Ministerului Sanatatii citate de Agerpres. Potrivit surselor mentionate, institutiile abilitate…

- DIICOT a anuntat ca expertiza medico-legala facuta de Institutul National de Medicina Legala „Mina Minovici” arata ca fragmentele de oase ingropate de Gheorghe Dinca in liziera de langa Caracal apartin unei tinere cu varsta cuprinsa intre 15-19 ani, alta decat Alexandra Macesanu.

- „Prin adresa din data de 13.08.2019, Institutul Național de Medicina Legala ”Mina Minovici” a inaintat catre Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism raportul de expertiza medico-legala antropologica asupra fragmentelor osoase gasite cu ocazia conducerii in teren…

- Procurorii și polițiștii au reluat, joi, cautarile in casa din Caracal a lui Gheorghe Dinca, pentru a șaptea zi consecutiva. Barbatul a fost adus ca in fiecare din zilele anterioare pentru a asista la cautari. Joi se implinesc doua saptamani de la momentul in care Alexandra Maceșanu a sunat la 112 anunțand…

- Digi 24 a anunțat, vineri seara, ca anchetatorii au indicii despre trei victime ale lui Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul de la Caracal. Informația apare la scurt timp dupa ce surse din cadrul Institutul Național de Medicina Legala care a facut expertiza au declarat ca rezultatele testelor…

- In cursul acestei zile, Institutul Național de Medicina Legala a transmis DIICOT – Structura Centrala raportul de expertiza medico-legala antropologica privind examinarea materialului osos și dentar identificat in urma percheziției domiciliare efectuate la data de 27.07.2019 la locuința inculpatului…