- Zi cruciala, astazi, in ancheta privind ororile de la Caracal. Gheorghe Dinca a fost expertizat psihiatric, pentru ca medicii sa determine daca a avut sau nu discernamand atunci cand le-ar fi ucis pe Luiza Melencu și Alexandra Maceașnu, dupa cum a marturisit in fața anchetatorilor. Daca expertiza…

- Alexandra Maceșanu, adolescenta ucisa de Gheorghe Dinca, criminalul din Caracal, ar fi implinit astazi, 15 septembrie 2019, 16 ani. De ziua de naștere a Alexandrei Cumpanașu, unchiul acesteia, Alexandru Cumpanașu, a transmis un mesaj in mediul online. "Dragi romani, ma aflu acum la Catedrala Mitropolitana…

- Mama Alexandrei Maceșanu simte ca fiica sa inca traiește și le cere autoritaților sa incerce sa o gaseasca. Printr-un mesaj video, Tudorița Maceșanu a mai spus ca, daca Alexandra este intr-adevar moarta, vrea ca cei care au greșit sa plateasca. Tudorița Maceșanu, mama Alexandrei, a publicat un mesaj…

- "Dumnezeu este mare, poate cu ajutorul lui va veni copilul acasa. Noi asteptam sa vina, si ii rugam pe toti cei care o vad, care au semne ca ea traieste, sa ne anunte. Dar sa fie seriosi, fara alarme false", a declarat mama Alexandrei Macesanu printre lacrimi. Stire in curs de actualizare... …

- Sute de oameni din mai multe localitați din țara au venit, sambata, in Caracal pentru a depune candele in fața casei lui Gheorghe Dinca, unde ar fi fost ucisa Alexandra Maceșanu. Cei veniți aici ca intr-un pelerinaj spun ca sunt șocați de modul in care a murit adolescenta de 15 ani. In fața casei lui…

- Un om de afaceri din Arad, care o cunoaște pe fiica lui Gheorghe Dinca, a declarat, joi, corespondentului MEDIAFAX, ca aceasta le-ar fi propus unor italieni sa le duca fete pe un domeniu de vanatoare. Acesta spune ca unii investitori italieni sunt dispuși sa dea declarații in acest sens.Citește…

- Jurnalistul Marius Tuca ofera date exclusive din ancheta privind crima de la Caracal si spune ca probele ADN recoltate de pe proprietatea lui Gheorghe Dinca, din butoiul unde au fost gasite mai multe ramasite umane, apartin Alexandrei Macesanu, fata de 15 ani, rapita miercuri. „Stenogramele pur si simplu…

- Cateva persoane au ieșit in strada, inca de vineri seara, in Brașov și Fagaraș, mahniți și revoltați de reacția autoritaților in tragedia de la Caracal. Numarul persoanelor a crescut de la o zi la alta, iar sambata, mai multe persoane au participat in fata sediului Politiei Judetene Brașov, la un protest…