Turisti in bikini si cupluri care doresc sa profite de un cadru romantic pot fi vazuti in numar tot mai mare in Siberia datorita unui lac artificial si poluat, a carui culoare reaminteste de aceea a unui paradis tropical. Lacul Novosibirsk, care a devenit de curând un veritabil magnet pentru vizitatorii aflaţi în căutarea unui selfie perfect realizat în "Maldivele" siberiene, poate afecta însă grav sănătatea, informează AFP, preluată de Agerpres. Situl în cauză, folosit ca groapă de gunoi a unei centrale termice din Novosibirsk,…