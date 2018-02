Make-up artistul din spatele imaginii perfecte a mireselor din showbiz

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul fotbalist Gica Popescu va ramane in funcția de consilier și in aparatul de lucru al noului premier Viorica Dancila, potrivit unor surse guvernamentale, citate de publicația Q Magazine. Popescu și Dancila s-au intalnit joi la Palatul Victoria. Fostul capitan al naționalei de fotbal fusese desemnat…

- Ceremonia depunerii juramantului de investitura de catre membrii Guvernului Dancila va avea loc luni, la ora 19.30, la Palatul Cotroceni. Anunțul a fost facut de Administrația Prezidențiala dupa votul exprimat in Parlament. Parlamentul a acordat luni votul de investitura Executivului condus de Viorica…

- Suspectat de marturie mincinoasa intr-unul dintre dosarele in care l-a trimis in judecata pe Sebastian Ghița, procurorul Mircea Negulescu, supranumit “Portocala”, a fost pus la zid de judecatorul Inaltei Curți de Casație și Justiție care l-a audiat luni in aceasta cauza. Declarațiile lui Negulescu –…

- Presedintele Consiliului National al Rectorilor, Sorin Cimpeanu, a declarat, sambata, ca Valentin Popa, propus pentru functia de ministru al educatiei, este un bun cunoscator al realitatilor si mecanismelor din sistemul de invatamant superior, dupa ce a condus Universitatea din Suceava cu rezultate…

- Presedintele Klaus Iohannis se va deplasa la Bruxelles, pe 31 ianuarie, pentru o intalnire cu Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, anunta Executivul UE. Potrivit Administratiei Prezidentiale, seful statului va avea o intalnire si cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, unul…

- O țara din Europa avertizeaza ca ar putea impune limite asupra modului in care compania Facebook stocheaza datele a milioane de utilizatori, in ceea ce ar fi o interventie fara precedent in modelul de afaceri al retelei de socializare online, informeaza cotidianul Financial Times. Andreas Mundt, seful…

- Pe site-ul Ministerului Finantelor a fost publicat, marți, un proiect de Ordonanta de Urgenta a Guvernului prin care termenul de depunere a Formularului 600, care fusese 31 ianuarie, se proroga pana la data de 1 martie 2018. Tot marți, la Senat, ministrul finantelor, Ionut Misa, a declarat ca regimul…

- Jandarmeria Romana a postat, duminica seara, pe contul de Facebook al instituției, mai multe fotografii cu protestatari cu fețele acoperite, suspectați ca au incercat sa provoace panica și sa genereze violențein timpul manifestației de sambata seara. Fotografiile sunt insoțite de un mesaj prin care…

- Protestatarii au blocat Bulevardul Magheru, dupa ce au reusit sa rupa cordonul de jandarmi. Prin urmare, autoritatile au restricționat circulatia atat in Piata Universitatii, precum si pe arterele cuprinse intre Piața Rosetti – Universitate, Coltei- Universitate, Calea Victoriei – Universitate, Piața…

- Lunile februarie si martie vor fi caracterizate de o vreme cu temperaturi mai ridicate in regiunile sudice si estice si apropiate de normal in restul teritoriului, in timp ce, in aprilie, temperaturile medii ale aerului se vor situa sub mediile climatologice in majoritatea regiunilor. Aceasta este concluzia…

- Ionel Arsene – președinte al PSD Neamț și al Consiliului Județean Neamț – a fost reținut, joi, de procurorii DNA, intr-un dosar in care este acuzat ca ar fi primit mita cu cinci ani in urma. Arsene este acuzat de trafic de influența. Motivul: “proba-regina” a procurorilor este declarația unui martor…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a declarat, joi, la sediul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), ca este convins ca judecatorii constituționali vor da o decizie ”istorica” si ”inteleapta” in cazul modificarilor aduse Legilor justitiei. “Ministerul Public, in continuare, este…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, miercuri, doua alerte, Cod Portocaliu, respectiv Cod Galben, pentru 28 de judete unde vor cadea ninsori abundente si se va forma viscol. Potrivit unui avertisment postat pe site-ul ANM, pana maine, 18 ianuarie, ora 22, Transilvania, Moldova, Dobrogea si…

- Statistica deplorabila a DNA continua și in anul curent, dupa ce 2017 a fost unul plin de dezastre in instanțele de judecata, care au desființat zeci de dosare și au achitat numeroși inculpați. Tribunalul Bucuresti a daramat toata construcția facuta de un procuror din secția condusa de Marius Bulancea…

- Marti, la ora 11.00, va avea loc sedinta Comitetului Executiv (CEx) al PSD care va decide cine va fi propus pentru functia de premier. Senatorul Claudiu Manda a precizat ca nu crede ca PSD va ajunge in Opozitie. „Sunt chestiuni interne, le-am rezolvat. Mihai Tudose si ceilalti colegi raman in echipa.…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat duminica, la Antena 3, ca in cadrul CEx este vorba despre o alegere: „ori Carmen Dan pleaca de la MAI și Mihai Tudose ramane premier, ori Carmen Dan ramane la MAI și atunci Mihai Tudose nu mai este premier”. „(…) Ori ramane Carmen Dan și atunci Mihai Tudose nu…

- Tariful de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania – rovinieta – va creste pentru vehiculele pentru transportul de marfa mai grele de 3,5 tone (categoriile C si D), urmand sa se majoreze cu cel putin 85%, reiese dintr-un proiect normativ publicat de Ministerul Transporturilor, scrie Mediafax.…

- Ioana Theodoru In ultimii cel puțin 15 ani, Ministerul de Interne a fost condus de generali carora niciun ministru nu le-a rezistat. De fiecare data, incercarea de schimbare din funcție a cate unui purtator de stele pe epoleți s-a incheiat ba cu pierderea unui portofoliu de ministru, ba cu ruperea de…

- Premierul Mihai Tudose a declarat miercuri seara, la Antena 3, ca este convins ca Guvernul trebuie restructurat și ca spera ca reorganizarea administrației centrale sa reduca birocrația. Principalele declarațiile ale premierului: Nu dau note, notele trebuie sa le dea cetațenii. Noi ne-am indeplinit…

- Premierul Mihai Tudose va avea miercuri o intalnire cu seful Politiei Romane, chestorul Bogdan Despescu, decizia de demitere a acestuia, ceruta de ministrul afacerilor interne, urmand sa fie luata abia dupa aceasta discutie, au declarat surse guvernamentale citate de Mediafax. Carmen Dan a declarat…

- Emanuel Rene Vornicu, șef serviciu la Brigada Poliției Rutiere (BPR) a Capitalei, șeful polițistului Eugen Stan reținut pentru pedofilie, a fost demis marți. De asemenea, conducerea Poliției a transmis o informare Parchetului General pentru inițierea unei analize privind modul in care au fost instrumentate…

- Agentul de la Brigada de Poliție Rutiera (BPR) a Capitalei reținut, luni, pentru pedofilie era programat pentru testarea psihologica o data la cinci ani – pentru calitatea de polițist, și nu o data la trei ani – așa cum sunt testați colegii sai care poarta arma ori conduc mașini de serviciu. Asta, deși…

- Dupa discursul susținut in prima ședința a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) din acest an, președintele Klaus Iohannis a fost criticat de judecatoarea Gabriela Baltag pentru declarațiile sale. Motivul: introducerea elementului politic in discursul din CSM nu a fost pe placul judecatoarei…

- Un adolescent fara permis de conducere s-a urcat baut la volanul unei mașini și a provocat un accident rutier omorand o persoana și ranind alte doua. Accidentul s-a produs, marți dimineața, pe raza localitații Sag, din judetul Salaj, dupa ce soferul baut a intrat cu masina intr-un grup de pietoni. Potrivit…

- Fostul ofițer SRI a prezentat, vineri, intr-o conferința de presa, un mandat colectiv de interceptare pentru 80 de persoane in dosarul Microsoft, afaceriști și oameni politici. In prioada 4 iulie – 6 noiembrie 2014, mai mulți oameni politici s-au aflat sub un mandat de interceptare strict. Printre aceștia,…

- Un important lider al PNL a fost trimis in judecata de procurorii DNA intr-un dosar ce vizeaza solicitarea bani, sub titlul de „donații” catre partid, pentru a plati candidaturile pe locuri eligibile. Vicepreședintele PNL, Mihai Voicu, va fi judecat sub acuzația de folosire a influenței sau a autoritații…

- Fostul ofițer SRI Daniel Dragomir a lansat Inițiativa Civica „Romania 3.0”, despre care susține ca scopul nu este unul politic, ci lupta impotriva statului paralel și redarea demnitații naționale. „Nu este o iniațiativa despre dreapta sau despre stanga, nu este o inițiativa politica. Este o inițiativa…

- Direcția Naționala Anticorupție (DNA) s-a grabit, joi, sa critice modificarea Codului penal și a Codului de procedura penala, deși acestea nu au ajuns sa fie discutate nici macar in Comisia parlamentara. Intr-un comunicat de presa, DNA sustine ca modificarile Codurilor Penale dezbatute in Comisia Speciala…

- Statutul magistraților ar putea fi modificat și in Senat, astfel incat procurorii și judecatorii sa raspunda pentru erorile judiciare. Aproape 30 de amendamente la Legea 303/2004 au fost depuse doar de senatorul Șerban Nicolae, care este și membru al Comisiei parlamentare speciale pentru legile justiției.…

- Judecatorul Bogdan Alexandru Arhip, care a judecat inițial dosarul “Gradinița groazei”, ramane cu sancțiunea dictata de Secția pentru judecatori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) – va fi suspendat trei luni din magistratura. Decizia a fost luata, marți, de Completul…

- Purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, Vasile Banescu, a declarat, duminica, ca la inmormantarea Regelui Mihai va participa Printul Charles, dar si un reprezentant al Casei Regale a Spaniei. “Din cate am inteles, a confirmat deja Prințul Charles (prezenta la inmormantare – n.r.)”, a declarat Vasile…

- Consiliul Concurentei a anunțat declanșarea a doua investigații privind un posibil abuz de pozitie dominanta al companiei Roche Romania SRL pe piața anumitor produse oncologice din Romania. Compania Roche activeaza in domeniul comercializarii produselor farmaceutice, portofoliul Roche cuprinzand medicamente…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a avut, miercuri, alaturi de primarii de sector, o intalnire cu premierul Mihai Tudose, la Palatul Victoria, urmata de o alta intalnire, la Parlament, cu președintele PSD, Liviu Dragnea. “De astazi, relația mea cu premierul Mihai Tudose este una calma”,…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a fost surprins, luni, intr-o ipostaza pe cat de incredibila, pe atat de rușinoasa, dand mana și aplecandu-se in semn de respect in fața denunțatorului sau din dosarul de corupție, Tiberiu Urdareanu. Ipostaza a fost surprinsa de jurnaliștii de la PSNews, in curtea Inaltei…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, și deputatul Liviu Pleșoianu l-au atacat frontal pe premierul Mihai Tudose, intr-o discuție intre comunicatorii partidului, care a avut loc in seara zilei de 30 noiembrie. Potrivit dcnews.ro, tensiunile au fost generate de declarațiile publice ale premierului…

- Reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe (MAE) au informat sambata ca cetațenii romani care se aflau intr-un bloc incendiat, vineri, de Ziua Naționala a Romaniei, in localitatea germana Bergkamen, sunt in siguranța. Datele de identitate și coordonatele de contact ale acestora au preluate de echipa…

- Guvernul a aprobat, miercuri, majorarea salariului de baza minim brut pe țara garantat in plata la 1.900 lei incepand cu 1 ianuarie 2018. Astfel, potrivit Hotararii de Guvern adoptate, salariul de baza minim brut pe țara garantat in plata va fi majorat incepand cu 1 ianuarie 2018 de la 1.450 lei lunar…

- Omul de afaceri Costel Cașuneanu este vizat intr-un dosar de evaziune fiscala și spalare de bani, in care procurorii PCA Ploiești și polițiștii de investigare a criminalitații economice au efectuat percheziții, marți dimineața, in mai multe județe. Surse judiciare citate de Agerpres au precizat ca omul…

- Platforma Declic.ro, una dintre cele care au susținut și finanțat protestul de duminica seara, dar și din alte momemnte – inclusiv prin realizarea catorva mii de pancarte distribuite participanților la manifestații – este deținuta de doi afaceriști care, dupa ce și-au ingropat societațile și și-au inșelat…

- Recenta lansare a unui site care se dorește a lupta contra hoției și corupției a facut senzație la sfarșitul saptamanii trecute, fiind foarte apreciat și promovat de foarte multe platforme de știri, dar și de organizații sau grupuri care au organizat anul acesta diverse proteste in strada. Puțini știu…

- Ministrul apararii, Mihai Fifor, a declarat, luni, ca, din informatiile pe care le are, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu vor fi invitati la parada de Ziua Nationala, spre deosebire de anul trecut cand Presedintia nu a transmis invitatii catre acestia pe motiv ca au probleme penale. “Nu as vrea…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat joi, intrebat daca șeful Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, ar trebui sa demisioneze din funcție in contextul noului sau dosar de la DNA, ca persoane cercetate penal nu ar trebui sa fie in conducerea statului. “Eu m-am exprimat de foarte multa vreme. Din capul…

- Europarlamentarul Monica Macovei a precizat, marti, ca nu isi da „acordul de vointa” pentru audierea sa in cadrul Comisiei parlamentare de verificare a activitații SIPA. Fostul ministru al justiției susține ca, intr-un stat de drept, justitia trebuie facuta de catre judecatori si procurori, nu de politicieni.…

- Ministrul educației, Liviu Pop, afirma ca exista o discuție privind introducerea unei noi sesiuni de bacalaureat care ar trebui organizata “undeva in decembrie, poate februarie”. Intr-un interviu acordat Agerpres, Pop spune ca “deocamdata este o chestiune de discuții” și ca nu se va schimba nimic pentru…

- Reinvitarea procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, pentru audieri ar putea fi supusa, luni, votului Comisiei de ancheta a alegerilor din 2009. Asta, ca urmare a deciziei CCR care instituie obligativitatea prezentei acesteia la audieri si a publicarii motivarii in Monitorul Oficial. Comisia de…

- Invitata sa participe la o conferința organizata la Viena de Organizația Națiunilor Unite (ONU), șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, nu a ratat ocazia sa lanseze acuzații la adresa Parlamentului și Guvernului și sa se victimizeze, incercand astfel sa puna presiuni pentru respingerea proiectului de modificare…

- Biserica Ortodoxa ii sarbatoreste miercuri, 8 noiembrie, pe Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil, considerati patronii spirituali ai Jandarmeriei. Numele complet al sarbatorii este Soborul Sfintilor Arhangheli Mihail si Gavriil. Cuvantul “arhanghel” inseamna “mai mare peste ingeri” sau “cel dintai dintre…

- Grupul KMG International (KMGI) a anunțat obținerea unui profit net de 77,2 milioane USD in primele noua luni ale anului, pe fondul unei creșteri cu peste 28% a cifrei brute de afaceri pana la un nivel de 6,4 miliarde USD. In perioada similara a anului trecut, profitul net a fost de 12,3 milioane USD.…