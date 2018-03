Stiri pe aceeasi tema

- De cateva zile, istoricul, publicistul, universitarul Constantin Gh. Marinescu a intrat in randul nonagenarilor. L-au sarbatorit cei de la Galați (județul de baștina), apoi cei de la Universitatea „Apollonia” din Iași, iar in a treia runda, un grup restrans din care am fost onorat sa fac parte. O carte…

- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași organizeaza, in perioada 21-24 martie, evenimentul „Descopera masteratele UAIC”, dedicat studenților și absolvenților studiilor de licența care doresc sa afle mai multe informații despre oferta studiilor de master de la cele 15 facultați din cadrul UAIC.…

- Politistii de frontiera galateni au depistat doi cetateni din Republica Moldova care transportau cu un autoturism aproximativ 240 kilograme de peste fara a detine documente legale. In data de 15 martie, la ora 15.00, politisti de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Galati - I.T.P.F.…

- Zilele invatamantului special si special integrat iesean, eveniment aflat la cea de-a VII-a editie, vor fi sarbatorite la Iasi incepand de miercuri, urmand sa aiba loc manifestari specifice pana vineri. Activitatile au debutat cu un flash mob ce va avea loc la Grupul Statuar al Voievozilor de langa…

- Elevilor li s-au prezentat diverse spete in care au fost implicati tineri si elevi de diferite varste, evidentiindu-se consecintele faptelor savarsite si masurile de constrangere care au fost dispuse in cauza. In acelasi context li s-a vorbit elevilor despre drepturi, libertati si indatoriri fundamentale,…

- Ovidiu Neculai Avadanei, student al Facultatii de Matematica de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi (UAIC), a obtinut trofeul Olimpiadei Sud-Est Europeana de Matematica (SEEMOUS), la care au participat studenti din 21 de universitati din sapte tari - Argentina, Bulgaria, Cehia, Grecia, Romania,…

- Domnisoara care ne-a lasat cu gura cascata saptamana aceasta se intituleaza Diana Elena Alexandru, este studenta la Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara si locuieste in Iasi. Frumoasa noastra studenta este foarte apreciata de comunitatea tinerilor masculi “feisbucisti” din oras,…

- Pe 22 martie, la Palas Congress Hall din Iasi are loc o noua editie RIUF-Romanian International University Fair. Cel mai mare targ de universitati din Europa de Sud-Est aduce in acelasi loc peste 50 de universitati si institutii educationale din Romania si din strainatate si scoli de limbi straine pentru…

- Ministerul Educatiei a decis ca postul de director interimar al Bibliotecii Centrale Universitare din Iasi sa fie ocupat de Ioan Milica. Conf.dr. Ioan Milica este directorul Departamentului de Romanistica, Jurnalism si Stiinte ale Comunicarii si Literatura comparata din cadrul Facultatii de Litere de…

- Joi, 1 martie 2018, incepind cu ora 17.00, la Libraria „Orest Tafrali” din Iasi (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, corp A, parter), va avea loc lansarea volumului Cuvintele, incotro? Lingvistica pentru toate televiziunile, aparut de curind la Editura Polirom, in colectia „Media. Studii si eseuri”.…

- Turnul central va avea o inaltime de 62 metri si va intra direct in top trei cele mai inalte cladiri din Iasi, dupa turnul Palas (73 metri) si Universitatea „Petre Andrei" (65 metri). Spre diferenta, Hotelul Unirea, candva cel mai inalt imobil din Iasi, are 58 metri, in timp ce Hotelul Europa are 55…

- Joi, 1 martie 2018, incepind cu ora 17.00, la Libraria „Orest Tafrali" din Iasi (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza", corp A, parter), va avea loc lansarea volumului Cuvintele, incotro? Lingvistica pentru toate televiziunile scris de Stelian Dumistracel, aparut de curind la Editura Polirom, in colectia…

- PETITIE…Factorii implicati in educatie de la nivelul judetului Vaslui – elevi, profesori, parinti – s-au alaturat unei campanii nationale care isi propune schimbarea invatamantului, cel putin la nivel de liceu. Acestia au semnat o petitie adresata Guvernului, Ministerului Educatiei Nationale si Institutului…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a facut-o praf astazi pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi. Intr-o conferinta extrem de lunga, Toader a prezentat mai multe argumente si i-a cerut lui Klaus Iohannis sa o revoce pe Kovesi. Un coleg al ministrului Justitiei il desfiinteaza pur si simplu pe Toader.Vezi…

- Cu ocazia controalelor efectuate in anul 2017, Curtea de Conturi a depistat nereguli la mai multe instituții din Alba. Astfel, in raportul publicat recent, sunt citate Administratia Finantelor Publice Alba, Agentia Județeana pentru Plati și Inspectie Sociala Alba, Direcția Agricola Județeana Alba, Agentia…

- Scandal la a Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iasi. Totul a pornit dupa ce o studenta la Psihologie și-a facut curaj sa vorbeasca deschis despre ceea ce i-a facut un profesor la care nu reușea sa promoveze examenul. Studenta i-a trims un e-mail barbatului, in care și-a aratat disponibilitatea…

- Triplu eveniment cultural la Iași! Pianistul Streba Ionel vine in Romania, in orașul natal Iași pentru a susține trei evenimente de excepție! Cu inima! Proiectul Cultural Internațional Muzicenii romani canta ACASA debuteaza cu un Curs de maiestrie pianistica susținut la Biblioteca Centrala Universitara…

- DRDP Iasi a fost calcat zilele acestea de catre Corpul de Control al Ministerului Transporturilor • Controlul a fost activat in baza unor sesizari anonime • Directorul institutiei este optimist, sustinand ca asigura tot sprijinul, deoarece nu ar avea nimic de ascuns • “Da, a fost o echipa de control.…

- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi a finalizat intr-un sfarsit procedura de recomandare a candidatilor pentru a ocupa functia de director al Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu" din Iasi. In urma unei sedinte a Senatului care a avut loc ieri, UAIC a decis ca ambii candidati,…

- Gazda Seratei va fi Cecilia ARSENE, profesor doctor abilitat la Facultatea de Chimie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, membru al grupului de cercetare CERNESIM (Center of Environmental Science Studies in the NorthEastern Region), care va sustine o prelegere despre „Cautarea unei HImere…

- Epopeea contractului dintre Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi si Telekom Romania cu privire la fostul sediu Romtelecom din Fundatie, actual Corp R al UAIC, a luat final ieri, cand institutia de invatamant superior a luat decizia de a achizitiona imobilul pentru 2,165 milioane de euro, fiind…

- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi a primit acordul Consiliului de Administratie al Telekom Romania pentru cumpararea cladirii de pe strada Lapusneanu (corpul R). Suma finala a fost de 2.165.000 de euro (scutita de TVA), oferta acceptata in sedinta de conducere a companiei Telekom de joi,…

- Ministerul Educației Naționale a transmis un comunicat de presa in care a informat despre o ședinta a Comisiei de Dialog Social in cadrul careia au fost dezbatute o serie de proiecte ce urmeaza a fi aprobate in perioada urmatoare. Principalul subiect aflat pe ordinea de zi a fost draftul ordinului de…

- Anul scolar 2018-2019 va incepe in 10 septembrie, iar vacanta de iarna va avea o durata de trei saptamani, a decis miercuri ministrul Educatiei Valentin Popa in urma consultarii cu reprezentanti ai organizatiilor de parinti, ai elevilor, ai sinidcatelor din invatamant si ai patronatelor. „Ministerul…

- Tanara a reusit sa-i faca o fotografie barbatului care a urmarit-o si care a jignit-o si a postat-o pe Facebook, cerand ajutorul prietenilor virtuali pentru a-l identifica. Studentii de la Universitatea de Medicina si Farmacie l-au recunoscut pe barbatul si spun ca acesta ar fi profesor de…

- Luni, in prezența secretarului de stat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgența, dr. Raed Arafat, sediul IGSU a gazduit activitatea prilejuita de preluarea comenzii inspectoratului general, de generalul de brigada Dan-Paul Iamandi. Conform deciziei primului ministru, emisa in baza propunerii…

- Comunicat de presa: Tocmai atunci cand elevul are cea mai mare nevoie de școala, aceasta continua sa iși manifeste incapacitatea de a judeca imparțial, de a urmari dreptatea și beneficiul elevului. Pentru aceasta Consiliul Național al Elevilor, structura ce iși asuma reprezentarea elevilor la nivel…

- Conform deciziei primului ministru, emisa in baza propunerii ministrului Afacerilor Interne, incepand cu data de 4 februarie colonelului ing. Daniel-Marian Dragne ii inceteaza imputernicirea exercitarii atributiilor functiei de inspector general al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta…

- Valentin Popa s-a nascut pe 12 iulie 1964 si este profesor universitar doctor inginer. A absolvit Facultatea de Inginerie Electrica si Stiinta Calculatoarelor in 1989. Din 2009 pana in prezent a fost conducator de doctorat pentru domeniul sau.Este profesor universitar din 2005 si preda Sisteme…

- O familie din localitatea Gura Idrici, comuna Rosiesti, trece prin cea mai teribila drama posibila: fiica lor de 19 ani, studenta la Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din Iasi, Iuliana Valeria, a decedat intr-un spital din Bucuresti.

- DESTIN FRANT TRIST…Iuliana, studenta de la Agronomie, a vrut sa fie politista, dar nu a mai apucat, destinul i-a fost potrivnic. DRAMA… O familie din localitatea Gura Idrici, comuna Rosiesti, trece prin cea mai teribila drama posibila: fiica lor de 19 ani, studenta la Universitatea de Stiinte Agricole…

- Guvernul Romaniei ii va ajuta pe elevii și profesorii romani din Ucraina oferindu-le burse și stagii de specializare la universitațile din țara. Decizia a fost luata in cadrul ședinței de Guvern și are scopul de a promova și proteja dreptul romanilor de a studia in limba materna. Elevii de etnie romana…

- Elevii de etnie romana din Ucraina vor beneficia de burse de studiu, iar profesorii lor vor putea urma stagii de specializare in universitati din Romania, a decis, joi, Guvernul interimar, condus de Mihai Fifor. Hotararea de Guvern a fost data, potrivit Executivului, in scopul promovarii si protejarii…

- Ziua Unirii Pincipatelor a fost marcata la Galati printr-un eveniment inedit, mai exact o suta de fete din Romania si Republica Moldova, costumate in ii, cu o vechime cuprinsa intre 70 si 140 de ani au defilat pe holul Universitatii ”Dunarea de Jos” numita si Sala Pasilor Pierduti. Astfel, au putut…

- Peste 2.500 de persoane au ignorat, astazi, temperaturile scazute si au venit in Piata Unirii din Iasi pentru a aniversarea a 159 de ani de la Unirii Moldovei cu Tara Romaneasca, manifestari la care iau parte si Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei romane, si principele Radu. In prezenta Altetei…

- Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei romane, și ASR Principele Radu viziteaza miercuri municipiul Iași. Va fi prima vizita regala in județele țarii din Anul Centenar 2018. Potrivit unui comunicat remis AMPRESS, cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Romane, 24 Ianuarie, cuplul regal va lua parte…

- O artera tranzitata zilnic de mii de persoane, unde la orele de varf se circula bara la bara, a fost declarata „a nimanui“ de oficialii administratiei iesene. Drumul care face legatura din municipiul Iasi spre comuna Miroslava, considerata cea mai bogata din tara, nu este inventariat de nicio institutie…

- La 19 ianuarie 1890, in casa Catincai și a lui Emanoil Procopiu, s-a nascut primul copil al familiei, caruia i-a fost dat numele de Ștefan… Procopiu a urmat cursurile școlii primare și ale Liceului „Gheorghe Roșca Codreanu” (promoția 1908) [1] ; a absolvit cu media cea mai mare, s-a indreptat catre Universitatea…

- Codrut Olaru, vicepresedintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM)si-a plagiat intreaga teza de doctorat intitulata „Particularitatile criminalitatii organizate in Romania”, coordonata de ministrul Justitiei Tudorel Toader. Teza de doctorat a fost sustinuta in 2013 la Universitatea „Alexandru…

- Presedintele executiv al PMP, Eugen Tomac, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa laI Iasi, ca abordarea imatura a PSD "a transformat politia nationala intr-un poligon de tragere unde actorii principali sunt niste politicieni ahtiati dupa putere"."PSD-ul si actuala majoritate parlamentara…

- Ionela Loredana Branisteanu are 30 de ani, este interpreta de muzica populara si profesor de canto popular in cadrul Asociatiei Culturale ”Ozana”. De loc din comuna Vanatori-Neamt, Ionela a devenit o prezenta constanta si apreciata la mai toate manifestarile cultural-artistice, din zona Neamtului…

- Conf.dr. Liviu Pilat, profesor al Facultatii de Istorie de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“, coleg si prieten apropiat al sotilor Maleon, care au fost gasiti morti in locuinta lor in ziua Craciunului, este cel care a descoperit trupul neinsufletit al prof.dr. Bogdan-Petru Maleon, si povesteste…

- "Dragii mei copii, Bogdan și Maleon Anda Elena, au plecat spre Dumnezeu mult prea devreme. O rugaciune pentru ei. Dumnezeu sa-i ierte!", a fost mesajul Elenei Mandru. Bogdan Maleon era profesor universitar doctor la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, iar din 2015 a fost numit director…