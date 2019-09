Stiri pe aceeasi tema

- "Europa pentru TINE! Tu pentru VIATA! Fii DONATOR!" este sloganul campaniei de donare de sange care se va derula simultan in Ucraina si in Romania, in perioada 18-20 septembrie 2019. Actiunea se va desfasura in centrele de transfuzie din Tulcea, Botosani, Suceava, Baia Mare, Satu Mare ...

- Statiunea Mamaia a fost gazda Festivalului International de Bridge, care s-a desfasurat pe parcursul a doua saptamani, de la sfarsitul lunii august si pana la inceputul lunii septembrie. La eveniment, au participat cei mai buni jucatori de bridge din toata lumea. La concursurile principale, au luat…

- Politistii de frontiera din Satu Mare au descoperit, la Punctul de Trecere al Frontierei Petea, un autoturism BMW dat ca furat in Germania din iulie. Politistii l-au oprit pentru un control de rutina pe F. T., un roman de 41 de ani, originar din Botosani, stabilit in Gerania. Acesta conducea un ansamblu…

- Traficul de persoane dintre Romania si Republica Moldova, prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Stanca- Costesti, a crescut cu peste 17% in luna august fata de luna precedenta, au declarat, pentru AGERPRES, reprezentantii Biroului de presa al Inspectoratului Teritorial al Politiei Frontiera (ITPF).…

- ■ considera vicepresedintele PNL Adrian Oros ℗ Vizita presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, in Statele Unite ale Americii inseamna un succes diplomatic major pentru Romania. Este un semnal de incredere pe care SUA il transmite catre Klaus Iohannis, principalul partener de dialog cu aliatii nostri…

- Iosif Kiraly este artist vizual, arhitect si profesor, ce traieste si lucreaza in Romania. Ca artist, activeaza atat independent, cat si in cadrul grupului subREAL. Mediile predilecte de exprimare sunt: fotografia, instalatia, performance-ul si desenul. Expozitia este gazduita de Muzeul de Arta Vizuala.

- Romania s-a situat anul trecut pe locul al treilea in UE in ceea ce priveste productia de gaze naturale, cu 9,5 miliarde de metri cubi, potrivit raportului realizat de compania britanica BP la nivel mondial. Producţia de gaze a României a fost mai mică cu 3,7% faţă de cea din…

- Grupul american Lockheed Martin a primit un contract in valoare de 561,8 milioane de dolari pentru a produce lansatoare mobile de rachete HIMARS destinate pentru Bahrain, Polonia si Romania, a informat luni Departamentul american al Apararii intr-un comunicat de presa potrivit Agerpres Lansatoarele…