Mai multi romani zboara catre casa in weekendul alegerilor Cautarile de zboruri catre Romania pentru weekendul 24-26 mai, cel in care vor avea loc Referendumul pe teme de Justitie si alegerile pentru Parlamentul European, sunt cu 11,3% mai multe decat media cautarilor pentru celelalte weekenduri din luna mai.



Echipa motorului gratuit de cautare pentru calatorii momondo.ro a analizat datele privind cautarile de zboruri din afara tarii catre Romania in timpul sfarsitului de saptamana in care au loc alegerile pentru Parlamentul European si le-a comparat cu perioade similare din aceasta luna.



Pentru sfarsitul saptamanii anterioare (17-19… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

