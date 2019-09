Stiri pe aceeasi tema

- Liderul UDMR Kelemen Hunor a declarat miercuri ca, inca din luna mai, inainte de alegerile europarlamentare, Uniunea a luat decizia ca nu va mai sustine guvernul PSD-ALDE, iar astazi este prima data din 2017 cand motiunea de cenzura poate sa treaca fara nicio problema

- „Era de așteptat sa se intample ieșirea ALDE de la guvernare, ALDE aștepta o reacție constructiva din partea PSD ceea ce nu s-a intamplat și au rupt coaliția. Din punctul lor de vedere este o decizie fireasca, ceea ce inseamna ca in momentul in care se va produce demisia miniștrilor ALDE și vor ieși…

- Va fi o mare rușine. Daca și numai daca faimoasa moțiune impotriva Guvernului Dancila se impotmolește in proiect. Daca este introdusa și nu trece. Pentru ca atat in campania electorala pentru europarlamentare și referendum, cat și imediat dupa, cu ocazia clamarii victorei frontului anti-PSD, atat…

