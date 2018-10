Mafiot italian, ucis de o româncă Romanca a fost arestata la mai bine de un an de la producerea crimei, un detaliu minor dand-o de gol. In urma unor analize efectuate de un laborator din Madrid, pe hainele romancei s-au descoperit urme de praf de pusca. Noile probe demonstreaza faptul ca in momentul in care barbatul a fost impuscat, femeia se afla foarte aproape de el. Femeia declara in urma cu un an ca patru indivizi au deschis focul asupra iubitului ei, iar ea a reusit sa fuga pentru ca se afla departe de el. In fata noilor probe romanca a refuzat sa mai faca declaratii, iar anchetatori cred ca ea nu… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- O romanca a fost ucisa in Italia. Ea a fost arsa de vie, iar trupul carbonizat a fost ascuns intre niște cauciucuri, informeaza observator.tv. Crima s-a petrecut la Modena, in Emilia-Romagna. Trupul fetei a fost gasit carbonizat, așezat intre trei anvelope de cauciuc. Macabra descoperire a fost facuta…

- O romanca in varsta de 47 de ani a murit in condiții groaznice in Spania, fiind strivita de un motostivuitor de fructe chiar sub ochii copilului ei. Tragedia s-a petrecut in orașul Noblejas, langa Aranjuez, informeaza observatortv.ro . Femeia, care lucra la un depozit de fructe, a facut schimb de tura…

- Reprezentantii turneului de la Madrid, patronat de Ion Tiriac, au confirmat ca au batut palma cu autoritatile pentru a pastra turneul de tenis in Capitala Spaniei. Dupa ce Ion Tiriac a amenintat in mai multe randuri ca va muta turneul daca nu i se vor indeplini conditiile, lucrurile s-au calmat. Feliciano…

- Denisse Vivienne Andor va reprezenta Romania in competitia internationala Miss Earth 2018 in Filipine In urma selectiei nationale Miss Earth Romania 2018 , organizata acum 2 zile in capitala de catre agentia ExclusivEvent , agentia detinatoare a licentei Miss Earth 2018 in tara noastra, Denisse Vivienne…

- Fostul ministru al Sanatații, Nicolae Banicioiu, intre timp trecut in tabara Pro Romania, comenteaza razboiul de la varful PSD, spunand ca acum i-a venit randul Gabrielei Firea sa fie injurata de propaganda lui Daddy.Razbunarea diasporei - Romanii din Spania o așteapta cu proteste pe Viorica…

- Trei romani sunt acuzati ca ar fi ucis in bataie un bijutier din Sevilla. Politia spaniola i-a identificat pe agresorii care ar fi comis crima din orasul Carmona, provincia Sevilla. Reprezentantii Guardia Civil sustin ca cei trei romani au fugit din Spania intr-o alta tara, dupa ce ar fi comis crima…

- Un italian a fost inșelat grav de iubita sa romanca. Barbatul nici nu visa ca aceasta lucra mana in mana cu hackeri specializați in clonarea site-urilor. Totul a ieșit la iveala zilele trecute, oamenii legii stabilind ca rețeaua avea ramificații in toata țara. Vineri, trei persoane au primit interdicția…

- Ministrul Fondurilor Europene, doamna Rovana Plumb, s-a intalnit, la Madrid, cu ministrul spaniol al Muncii, Migratiei si Securitatii Sociale, doamna Magdalena Valerio. In cadrul reuniunii, cei doi ministri au reafirmat excelentele relatii dintre cele doua state, in contextul in care Spania…