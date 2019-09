Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Indonezia ca in provincia vestica Kalimnatar/Insula Borneo si provincia sudica a insulei Sumatra se mentine riscul ridicat al incendiilor de vegetatie, ceea ce a cauzat raspandirea smogului sever pe intreg teritoriul tarii, fiind cunoscut faptul ca incendiile forestiere constituie o problema anuala, mai ales in insulele Borneo si Sumatra. Potrivit unui comunicat transmis vineri de MAE, din cauza vizibilitatii reduse produsa de smog, mai multe zboruri pe aeroportul international…