- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca, pentru data de 24 septembrie, Federatia Navala Panelena - PNO a anuntat o greva de 24 de ore, la nivel national, pentru toate categoriile de nave. Pe cale…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Coreea ca autoritatile sud-coreene au estimat ca taifunul Lingling va trece peste nord-estul Peninsulei coreene incepand de sambata si va provoca daune serioase din cauza ploilor…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau care doresc sa calatoreasca in Spania cu avionul ca, pe 8 si 9 septembrie, activitatea pe Aeroportul Loiu din Bilbao va fi afectata din cauza grevei personalului de la sol al companiei Iberia. Cetatenilor romani…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Secretariatul General de Protectie Civila avertizeaza ca exista un risc ridicat de incendii de vegetatie, de grad 4 din 5, pentru duminica, pe fondul temperaturilor ridicate si…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care tranziteaza sau doresc sa mearga cu autoturismul dinspre Spania catre Franta prin punctul transfrontalier Biriatou ca, in perioada 23 - 26 august, autoritatile locale au anuntat activarea unui plan operational pentru a face fata posibilelor…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Bosnia si Hertegovina ca, in conformitate cu datele transmise de autoritatile locale, in perioada 10-13 august, a fost emis un cod portocaliu pentru temperaturi ridicate (36-38 grade…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Secretariatul General de Protectie Civila avertizeaza ca exista un risc ridicat de incendiu de vegetatie (grad 4 din 5) in data de 12.07.2019, pe fondul vantului si al temperaturilor…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Federatia Navala Panelena a anuntat organizarea unei greve, de 24 de ore, la toate categoriile de nave, in ziua de 3 iulie, incepand cu ora 00,01 potrivit Agerpres.…