- Ministerul Afacerilor Externe, prin Ambasada Romaniei la Berna și Ambasada Romaniei la Abuja, are in atenție evenimentele legate de incidentul produs in largul apelor nigeriene la data de 22 septembrie 2018, in care a fost implicata o nava sub pavilion elvețian, transmite MAE, printr-un comunicat.Reprezentanții…

- Ambasada Romaniei la Atena continua monitorizarea cu atentie a evolutiei evenimentelor produse pe teritoriul Greciei si mentine permanent contactul cu Celula de Criza activata la nivelul MAE elen, fiind pregatita sa acorde asistenta consulara, in functie de solicitari. ”Conform datelor comunicate…

