- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau care doresc sa calatoreasca in Spania cu avionul ca, pe 8 si 9 septembrie, activitatea pe Aeroportul Loiu din Bilbao va fi afectata din cauza grevei personalului de la sol al companiei Iberia. Cetatenilor…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Bosnia si Hertegovina ca, in conformitate cu datele transmise de autoritatile locale, in perioada 10-13 august, a fost emis un cod portocaliu pentru temperaturi ridicate (36-38 grade…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care tranziteaza Aeroportul El Prat - Barcelona ca, in perioada 27 - 28 iulie, activitatea pe aeroport va fi afectata din cauza grevei personalului de "handling" asigurat de IBERIA. Potrivit unui comunicat al MAE, transmis AGERPRES, informatiile…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in R. F. Germania ca, in conformitate cu datele transmise de autoritatile locale, in perioada 24 - 28 iulie, este prognozat un val de caldura, cu temperaturi extreme, pe intreg teritoriul…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Secretariatul General de Protectie Civila avertizeaza ca exista un risc ridicat de incendiu de vegetatie (grad 4 din 5) in data de 12.07.2019, pe fondul vantului si al temperaturilor…