Potrivit unui comunicat al MAE, transmis Agerpres, incepand de duminica, in intervalul orar 19,00 - 6,00, 'este interzisa complet circulatia persoanelor si a autovehiculelor, in spatiul public, pana la noi ordine'. 'Avand in vedere starea exceptionala constitutionala decretata in Republica Chile, cetatenii romani sunt rugati sa respecte ordinele, dispozitiile si prevederile legale in vigoare', subliniaza MAE.

Li se recomanda cetatenilor romani care intentionau sa calatoreasca in Republica Chile, in special in capitala Santiago de Chile, orasele Concepcion, Coquimbo si Valparaiso, sa…