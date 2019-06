Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a cerut sambata efectuarea unei anchete in cazul fetitei ridicata de acasa pentru a fi data in adoptie unei familii din SUA, subliniind ca persoanele care vor fi gasite vinovate vor fi sanctionate. "Am cerut de urgenta o ancheta in cazul Sorinei, in conditii de…

- Avocatul Poporului s a sesizat din oficiu si a demarat o ancheta urgenta in cazul fetitei luata cu mascatii din casa in care a crescut, dupa ce a fost adoptata de o familie din Statele Unite ale Americii. Sesizarea din oficiu vizeaza posibila incalcare a art. 22 si art. 49 din Constitutia Romaniei,…

- Politia Prahova a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa in cazul accidentului de munca petrecut intr-o hala din Parcul Industrial Ploiesti, apartinand companiei Yazaki. Ancheta a fost deschisa dupa ce un muncitor a fost gasit in stare de inconstienta la bancul de lucru. Ulterior, barbatul…

- Senatorul USR Vlad Alexandrescu cere Autoritatii Nationale de Protectia Copilului si Avocatului Copilului sa faca ancheta in cazul adoptiei fetitei de 8 ani din localitatea Baia de Arama, judetul Mehedinti, luata de politisti de la asistentul maternal care a crescut-o de la un an. Fetita de 8 ani…

- Seful Politiei Romane, Ioan Buda, a declarat, miercuri, ca a fost deschisa o ancheta privind modul in care au actionat politisti din Timis pentru prinderea lui Ionel Marcel Lepa, barbatul care a impuscat mortal un politist, la Recas, precizand ca interventia a fost deficitara si defectuoasa. https://www.romaniatv.net/rasturnare-de-situatie-in-cazul-politistului-impuscat-in-timis-seful-politiei-romane-a-dispus-o-ancheta_477086.html

- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu si efectueaza o ancheta la Directia de Sanatate Publica ( DSP) Arges in legatura cu aparitia unui caz de meningita, la o eleva de 16 ani de la Colegiul "Zinca Golescu" din Pitesti. Potrivit unui comunicat al Avocatului Poporului, sesizarea din…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Spaniei ca, pana pe 28 aprilie 2019, sunt anunțate greve in transporturile aeriene și feroviare. Astfel, a fost declanșata o greva a personalului de securitate din Aeroportul Adolfo…

- O femeie de 30 de ani a fost ucisa, in aceasta-dupa amiaza, in zona depoului de locomotive din Timișoara. Conform primelor informații, victima statea pe banca in fața blocului in care avea o garsoniera, alaturi de o vecina, cand a fost injunghiata de fostul concubin. Babatul, in varsta de 34 de ani,…