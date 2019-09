Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe a anunțat ca romanul ranit in urma atacului terorist de la Kabul este in afara oricarui pericol, potrivit unui comunicat de presa. Instituția a precizat ca a fost activata Celula de criza in cadrul MAE, la aproape 48 de ore de la atacul terorist.„Ca urmare a atacului…

- Potrivit unui comunicat transmis miercuri, sunt in curs de realizare formalitatile pentru repatrierea corpului neinsufletit al cetateanului roman decedat. MAE isi exprima regretul profund fata de "acest deznodamant tragic". De asemenea, MAE anunta ca a activat Celula de criza. Conform…

