Stiri pe aceeasi tema

- Rockerul american Bruce Springsteen a reusit sa ocupe prima pozitie a topului britanic din aceasta saptamana cu cel mai recent album al sau, intitulat ''Western Stars'', invingandu-si principalul rival, cantareata Madonna, informeaza Press Association. In aceasta batalie dintre doua…

- „Madame X” reprezinta mai mult decat cel de-al 14-lea album al Madonnei – este o colecție naucitoare de piese, sinonima unei experiențe auditive complete, care marcheaza legatura profunda a artistei cu muzica și cultura latina. Fiind puternic influențat creativ de orașul in care artista locuiește de…

- Ministrul israelian al Culturii, Miri Regev, a spus duminica ca prezenta steagului palestinian pe spatele dansatorilor care au insotit-o pe Madonna pe scena in timpul finalei concursului Eurovision a fost o ''eroare'', informeaza AFP. "Este o eroare, nu putem implica politica…

- Dupa ce a vandut aproape toate biletele pentru turneul sau din UK și Irlanda, care va avea loc in 2020, lucru nemaifacut inca de niciun artist inainte de lansarea albumului, Lewis Capaldi lanseaza o noua piesa „Hold Me While You Wait”. Artistul anunța ca albumul sau de debut, care va fi lansat pe 17…

- Madonna e pusa pe fapte mari și vrea sa-și actualizeze muzica la sound-ul 2019. Așa ca incearca o colaborare cu Maluma. In urma cu puțin timp, Madonna a lansat alaturi de Maluma piesa ”Medellin”. “Madame X” este titlul urmatorului album al Madonnei pe care se va regasi și acest single. “Doamna X este…

- Madonna e pusa pe fapte mari și vrea sa-și actualizeze muzica la soundul 2019. Așa ca incearca o colaborare cu Maluma. In urma cu puțin timp, Madonna a lansat alaturi de Maluma piesa ”Medellin”. “Madame X” este titlul urmatorului album al Madonnei pe care se va regasi și acest single. “Doamna X este…

- „Madame X” este titlul urmatorului album al Madonnei, al 14-lea material de studio al artistei americane, a anuntat cantareata intr-un videoclip publicat online duminica seara, scrie news.ro.Madonna a prezentat sambata, in mediul online, o misterioasa „Madame X”, care „ este un agent secret,…