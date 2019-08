Macron s-a intalnit cu Putin si spune ca Rusia este o tara europeana, in ciuda neintelegerilor din ultimele decenii Presedintele francez Emmanuel Macron a pledat luni, in timpul vizitei efectuate in Franta de omologul sau rus Vladimir Putin, pentru o apropiere intre Uniunea Europeana si Rusia si o regasire a increderii intr-o ordine internationala aflata in "recompunere", transmite AFP.



In pofida "neintelegerilor din ultimele decenii si a dezbaterilor despre relatia cu Occidentul", Rusia este o tara "europeana" si "trebuie sa reinventam o arhitectura de securitate si de incredere intre UE si Rusia", a spus Macron la primirea lui Putin la resedinta de vara din sudul Frantei a liderului de la Elysee.



