- Social-democratul Stevo Pendarovski a preluat duminica, in mod oficial, presedintia Macedoniei de Nord pentru urmatorii cinci ani, in urma victoriei electorale inregistrate in urma cu o saptamana, relateaza EFE, potrivit agerpres.ro.In cadrul unei ceremonii oficiale, la care au asistat mai…

- Alegatorii din Macedonia de Nord se întorc duminica la urne pentru al doilea tur al alegerilor prezidentiale, în contextul în care rata de participare la primul tur din 21 aprilie - chiar sub pragul minim de 40% pentru validarea scrutinului - pare sa indice un esec al politicienilor…

- Premierul bulgar, Boiko Borisov, si cel ungar, Viktor Orbán, trebuie sa participe la reuniunea statelor din fosta Iugoslavie de la Berlin, a cerut presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic. Forumul a fost organizat, luni, de cancelarul german Angela Merkel si presedintele francez Emmanuel Macron.…

- Cetațenii Macedoniei de Nord au fost chemați, duminica, la urne pentru a-și alege președintele in cadrul primelor alegeri dupa schimbarea numelui țarii. Dupa numararea a peste 98% dintre voturi, candidatul social-democrat Stevo Pendarovski si Gordana Siljanovska-Davkova, ocupa primele doua locuri și…

- Zeci de imigranți din taberele amenajate in nordul Greciei au incercat sa treaca cu forța granița spre Macedonia de Nord. Poliția greaca a fost nevoita sa intervina pentru a-i opri, scrie AFP. Tensiunile au izbucnit dupa ce in ultimele zile, pe rețelele de socializare au circulat o serie de postari…

- Zona unde se afla consulatul, intr-un cartier periferic al Atenei denumit Halandri, a fost rapid incercuita si genisti au fost trimisi la fata locului, a precizat un responsabil al politiei. Atacul a avut loc in jurul orei locale 04:00 (02:00 GMT), in timp ce consulatul rus era inchis. Grenada nu…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat, marti, 19 februarie a.c., decretul privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului de aderare a Republicii Macedonia de Nord la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles, la 6 februarie 2019, anunta Administratia Prezidentiala.…

- Acordul dintre Skopje si Atena referitor la noul nume al Macedoniei, care se numeste in prezent Macedonia de Nord, a intrat in vigoare marti, in Macedonia, dupa publicarea amendamentelor in Constitutie, a anuntat guvernul intr-un comunicat, relateaza AFP, citata de Agerpres.