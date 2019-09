Stiri pe aceeasi tema

- Sportiva romana Alina Vuc a cucerit medalia de argint la categoria 50 kg, miercuri, la Campionatele Mondiale de lupte de la Nur-Sultan (Kazahstan), dupa ce a fost invinsa in finala de azera Maria Stadnik,...

- Sportiva romana Alexandra Nicoleta Anghel va evolua in recalificarile cat. 72 kg, miercuri, la Campionatele Mondiale de lupte de la Nur-Sultan (Kazahstan), dupa ce a pierdut in sferturile de finala. Anghel a fost intrecuta, marti, in sferturi de rusoaica Natalia Vorobeva, dar a ajuns in…

- Sportiva Alina Vuc s-a calificat, marti, in finala categoriei 50 de kilograme, din cadrul Campionatelor Mondiale de lupte din Kazahstan, de la Nur-Sultan. Inca de ala accederea in semifinale, romanca si-a asigurat participarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020, potrivit news.ro.Vuc…

- Sportiva romana Alian Vuc s-a calificat, marti, in finala cat. 50 kg, la Campionatele Mondiale de lupte de la Nur-Sultan (Kazahstan), rezultat care i-a asigurat calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020. Emilia Alina Vuc, vicecampioana mondiala in 2017, la Paris, a trecut in preliminarii…

- Sportiva romana Alian Vuc s-a calificat, marti, in finala cat. 50 kg, la Campionatele Mondiale de lupte de la Nur-Sultan (Kazahstan), rezultat care i-a asigurat calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020. Emilia Alina Vuc, vicecampioana mondiala in 2017, la Paris, a trecut in…

- Presedintele Federatiei Romane de Lupte, Razvan Pircalabu, a declarat, pentru Agerpres, ca obiectivul Romaniei la Campionatele Mondiale de lupte, programate in perioada 14-22 septembrie la Nur-Sultan (Kazahstan), este obtinerea unei medalii si

- Presedintele Federatiei Romane de Lupte, Razvan Pircalabu, a declarat, pentru AGERPRES, ca obiectivul Romaniei la Campionatele Mondiale de lupte, programate in perioada 14-22 septembrie la Nur-Sultan (Kazahstan), este obtinerea unei medalii si calificarea a doi sau trei sportivi la Jocurile Olimpice…

- Organizatorii Jocurilor Olimpice de la Tokyo 2020 au prezentat, cu un an inainte de startul intrecerilor, medaliile ce vor fi decernate. Inedit este faptul ca, la aceasta ediție, medaliile sunt realizate din materiale reciclate. Mai precis, in urma cu doi ani, organizatorii au lansat o campanie prin…