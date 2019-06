Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, a admis posibilitatea ca Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) sa decida din nou componenta Ligii I, cazul formatiei Academica Clinceni fiind trimis catre Comisia de Disciplina a FRF. "Pe ordinea de zi a fost si o sesizare a Universitatii…

- Presedintele FRF, Razvan Burleanu, a anuntat, joi, intr-o conferinta de presa, ca Universitatea Cluj a depus o sesizare in cazul Academicii Clinceni, iar aceasta se va adauga dosarului deja deschis de Comisia de Disciplina potrivit news.ro“O sesizare U. Cluj in cazul Clinceni, s-a trimis aceasta…

- Radu Vișan, secretarul general al FRF, a sesizat in aceasta dimineața Comisia de Disciplina a FRF in privința legaturii dintre FCSB și Academia Clinceni. Dupa dezvaluirile facute de Gazeta Sporturilor și dupa memoriul depus de U Cluj, bazat pe documentele prezentate de GSP, Radu Vișan a sesizat Comisia…

- Academica Clinceni are drum liber catre Liga I. Echipa ilfoveana a primit instiintare oficiala din partea Federatiei Romane de Fotbal, de la Comisia pentru acordarea licentei cluburilor, ca a indeplinit toate cerintele pentru a participa in prima liga. S-a considerat ca Academica Clinceni, echipa care…

- Comisia de Disciplina din cadrul Federatiei Romane de Fotbal (FRF) l-a suspendat, miercuri, doua jocuri pe fundasul Florin Acsinte, de la FC Hermannstadt, eliminat in finalul meciului cu Concordia Chiajna (1-0), din etapa a 9-a a fazei play-out a Ligii I. Acsinte, care a primit doua cartonase galbene…

- Finalul partidei Pomicola Raciu – Cetatea Targoviște a fost incandescent. In minutul 90+3, la scorul de 1-1, arbitrul a dictat o simulare la o cadere in careu a unui jucator al gazdelor in loc de penalty și de aici s-a declanșat infernul pentru tanarul "fluieraș". Spectatorii au invadat terenul și…

- Liga Profesionista de Fotbal solicita Federatiei Romane de Fotbal introducerea printre criteriile de obtinere a licentei pentru Liga I detinerea unui contract pentru a putea evolua pe un teren din localitatea respectivei echipe care ar urma sa promoveze, a afirmat presedintele LPF, Gino Iorgulescu,…

- Federatia Romana de Fotbal (FRF) a anuntat, luni, programul si televizarile meciurilor din prima mansa a semifinalelor Cupei Romaniei, care vor avea loc la 3 si 4 aprilie, informeaza News.ro.Citește și: FC Voluntari a ieșit de pe pozițiile retrogradabile, dupa victoria asupra formației FC…